Unicef-Fotoausstellung im Willy-Brandt-Haus - Bilder mit Nachbrennfaktor

Mi 09.02.22 | 18:40 Uhr | Von Lennart Garbes

dpa/B. Jutrczenka

Seit inzwischen 22 Jahren zeichnet Unicef Deutschland Fotoreportagen aus, die die Lebensumstände von Kindern weltweit auf herausragende Weise dokumentieren. Auch für den aktuellen Fotojahrgang lohnt sich ein Besuch im Willy-Brandt-Haus. Von Lennart Garbes

Auf den ersten Blick sieht das Unicef Foto des Jahres aus wie eine Szene aus einem Katastrophenfilm. Die Protagonistin, die elfjährige Pallavi Paduya, steht in einem hellgrünen Kleid am Strand im aufgeschäumten, schlammgrauen Wasser. Die dunklen Haare vom Wind zerzaust. Um sie herum schwimmen Steine und Trümmerteile. Im Hintergrund bricht eine meterhohe Welle durch die letzten Überreste eines Gebäudes. Und doch bleibt Pallavi trotz des Chaos um sie herum erstaunlich ruhig. Ihre Stirn liegt in Falten. Ihr Blick wirkt anklagend und entschlossen.

Im Gesicht "ein großes Problem beschrieben"

"Wir suchen immer nach Bildern, die so einen gewissen Nachbrennfaktor haben und in diesem Gesicht des Mädchens steht ein großes Problem geschrieben, nämlich das Problem des Klimawandels", sagt Peter-Matthias Gaede, Unicef-Vorstand und Mitglied der sechsköpfigen Jury, die das Bild des indischen Fotografen Supratim Bhattacharjee zum "Unicef Foto des Jahres 2021" gekürt hat.

Unterwegs am Tag nach dem Tropensturm

Für seine Aufnahmen war Bhattacharjee im Gangesdelta, in den sogenannten Sandabands unterwegs, einen Tag nachdem ein schwerer Zyklon in der Küstenregion in Indien und Bangladesch für schwere Überschwemmungen gesorgt hatte. Einen Tag bevor das Foto entstand, hatte der Tropensturm den kleinen Teeverkaufsstand weggerissen, mit dem Pallavi ihre fünfköpfige Familie unterstützte. Insgesamt elf Bilder zeigen die Verwüstung, die der Zyklon angerichtet hat, begünstigt durch den ansteigenden Meeresspiegel und die Zerstörung küstennaher Mangrovenwälder.

Fotoreportage aus Deutschland über die 15-jährige Leticia

Neben den zweit- und drittplatzierten Fotoreportagen aus Indien und den kurdischen Gebieten im Irak zeigt die Ausstellung unter den neun ehrenvollen Erwähnungen des Unicef-Wettbewerbs auch mehrere Bildstrecken aus Deutschland, etwa die Geschichte der 15-jährigen Leticia, die an der seltenen Schmetterlingskrankheit leidet, durch die ihre Haut schon auf kleinste Stöße und Irritationen mit der Bildung von Blasen und Rissen reagiert. Für seine Reportage hat der Fotograf Jörg Volland Leticia in ihrem Alltag begleitet. Sein einziger Kontakt außerhalb der eigenen Familie während des ersten Corona-Winters.

Leticia in schmerzvollen und glücklichen Momenten

Ihm sei es sehr wichtig gewesen, darauf zu achten, dass es würdevolle Fotos werden, so Volland. "Sehr bewegt hat mich das erste Mal, das ich beim Verbinden dabei gewesen bin. Das war das erste Mal, dass sie verbunden wurde ohne Narkose, direkt nach der Operation ihrer Hände. Das hat insgesamt drei Stunden gedauert. Sie hat sehr viele Schmerzen gehabt." Zu sehen, wie lebensfroh und zuversichtlich Leticia trotz ihrer Krankheit weiterhin sein kann, sei für ihn eine große Bereicherung gewesen, erzählt Volland. So sieht man Leticia auch in glücklicheren Momenten beim Spielen mit Freundinnen und beim Yoga.

Leider sind nicht nur Vollands Bilder, sondern alle Fotodrucke der Ausstellung etwas klein geraten, sodass ihre Präsentation auf Stellwänden im Atrium des Willy-Brand-Hauses etwas nüchtern wirkt. Vor allem in Kombination mit den dazugehörigen erklärenden Texten erzeugen die Bilder aber trotzdem ihre Wirkung.

"Das sind Ausstellungen, die weh tun, die verstören können"

"Wir wissen schon: Das sind Ausstellungen, die weh tun, die verstören können", sagt Jury-Mitglied Gaede. Doch am Ende gehe es auch immer darum, mit diesen besonders eindringlichen Bildern gegen das vorzugehen, was Gaede "compassion fatigue" nennt – also eine Mitleidsermüdung. Es sei zwar verständlich, dass angesichts der vielen Problemthemen auf der Welt, Menschen auch mal nicht alles wissen wollen würden. "Wenn das aber sehr gute und auch ästhetisch wertvolle Bilder sind, dann haben wir doch die Hoffnung, dass sie Mitgefühl und Empathie erzeugen." Die UNICEF Foto des Jahres Ausstellung läuft noch bis zum 20. März immer dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr im Atrium des Willy-Brandt-Hauses in Berlin. Der Eintritt ist frei. Um ganz sicher hereinzukommen, sollten Besucher allerdings ein Zeitfenster buchen unter www.fkwbh.de

