Der Ausstellungsort ist eine Wohnung mit Parkett und Stuck an der Decke. Der Gegensatz des bürgerlichen Ambientes zu den Kunstwerken könnte größer kaum sein: Im zentralen Raum steht eine Holzkonstruktion der französischen Künstlerin Ludivine Thomas-Andersson. Die in Schweden lebende Künstlerin hat eine Hütte aus Birkenstämmen aufgebaut als Rückzugsort. Der Ruheplatz in der Mitte ist mit Kissen ausstaffiert und soll sinnbildhaft stehen für das hohe Schlafbedürfnis von Migrantinnen und Migranten, um das Erlebte zu verarbeiten. Thomas-Andersson hat acht KünstlerInnen in Berlin mit Migrationserfahrungen nach ihren Träumen befragt, in denen sich das alte und das neue Leben vermischen. Ihre Installation lädt ein zum Innehalten: Hier können die Besucher Platz nehmen und den zu einer fiktiven Erzählung zusammengefügten Traumgeschichten lauschen.

Unter dem Titel "Reflecting Migration" zeigt das Stipendiatenprogramm "Fresh A.I.R" Werke von zwölf internationalen Künstler*Innen, die in den vergangenen sechs Monaten in Berlin die Erfahrungen von Migrant*Innen, Geflüchteten und Zugezogenen künstlerisch bearbeitet haben. In zehn Räumen thematisieren Installationen, Videoarbeiten, Sound, Malerei und Fotografie Migration als aktuelles, aber auch historisches Phänomen. "Wir haben ein ganz breites Spektrum an Themen, Verfahrensweisen und Reflektionen," erklärt Janine Arndt, die künstlerische Leiterin des Programms. "Künstler, die gezielt mit Personen mit migrantischem Hintergrund in Kontakt treten, nach Erfahrungen fragen und mit den Personen arbeiten, Gedanken und Gefühle in künstlerischer Form wiederzugeben."

Gleich neben der Holzkonstruktion hängen schön gerahmte Porträts an der langen Wand, eine Arbeit des dokumentarisch arbeitenden Fotokünstlers Andreas Langfeld. Er hat Menschen in Berlin auf der Straße angesprochen, die unterschiedlich lange in der Stadt leben und sie nach ihren Erfahrungen gefragt. Für die Porträts fotografierte er sie an Orten, die ihnen wichtig sind: "Fehrad steht an der Stelle in Kreuzberg, wo er das erste Mal Racial Profiling erlebt hat, als 12/13-Jähriger,“ erklärt Andreas Langfeld die Porträts. Bitül steht vor ihrer Schule, Basam und Karim in einem Park. "Es sind also positive wie negative Reaktionen, was die Wahl des Ortes angeht." Eine zweite Fotostrecke thematisiert Alltagsrassismus und den Protest von Langfelds Protagonist*innen. Der Anschlag von Hanau 2020 mit der Ermordung von neun Menschen habe viele politisiert, sagt der Künstler: "Hanau ist gerade für Menschen, die nicht weiß-deutsch gelesen werden, eine Zäsur, das spielt in meiner Arbeit eine bedeutende Rolle."

Die polnische Künstlerin Marta Bogdanska nimmt für ihr Klangstück "Der Ring" den Berliner S-Bahn-Ring als Anregung. Die S-Bahn ist der Hintergrundsound für fiktive und reale Geschichten von Verlorenheit, Entfremdung, sprachlicher Verwirrung. Die Architekturdesignerin Ecaterina Stefanescu hat sich auf die Spuren der rumänischen Diaspora in Berlin begeben und zeigt in Miniaturmodellen von Wohnungen und eines rumänischen Supermarkts, wie ihre Landsleute Dinge aus der Heimat in ihr neues Leben integrieren.