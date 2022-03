Paul Gauguin in der Alten Nationalgalerie - Der geplatzte Südseetraum

Fr 25.03.22 | 06:17 Uhr | Von Maria Ossowski

dpa/Annette Riedl Audio: Inforadio | 24.03.2022 | Maria Ossowski | Bild: dpa/Annette Riedl

Experimentierfreude und Zerrissenheit des Malers Paul Gauguin, das zeigt die neue Ausstellung "Why Are You Angry?" in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Dabei geht es auch um den Blick von heute auf Gauguins Werke. Von Maria Ossowski

Er wollte ein Wilder sein. Radikal und manchmal rücksichtslos hat sich Paul Gauguin als Künstler inszeniert, Leben und Kunst waren untrennbar verbunden. Er hat geträumt vom Südseeparadies und wurde, als er es 1891 erreichte, bitter enttäuscht. Das erhoffte sinnliche Paradies war kolonialisiert. Genau aus dieser Spannung zwischen Traum und Realität ist seine große Kunst entstanden. Zum Beispiel sein weltberühmtes Ölgemälde "Tahitianische Frauen" aus dem Musée d'Orsay. Zwei Frauen sitzen am Strand. "Die Eine hat ein Kleid an, hochgeschlossen, das die Missionare mitgebracht haben, das ist nicht die Landestracht gewesen", sagt der Leiter der Alten Nationalgalerie, Ralph Gleis. Gauguin habe auch gemalt, was er miterlebt habe. "Aber er führt uns die Frauen vor in einer Weise, wie wir das überhaupt noch nicht kannten. Die sitzen auf einer vorderen Bildbühne so eng im Bildausschnitt eingefangen, dass wir sie ganz nahe beobachten können, aber sie schauen uns nicht an, sie lächeln auch nicht. Es wirkt, als wären sie beiläufig gemalt."

Die Perspektive von heute

Die Meisterschaft in seinen Ölgemälden können wir bewundern, auch viele seiner Keramiken und Skulpturen. Hinzu kommt jedoch eine Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte, die Perspektive von heute nehmen polynesische Künstlerinnen wie Yuki Kihara ein. Die Künstlerin mit Wurzeln in Japan und Samoa hat eine witzige Videoinstallation geschaffen. "First Impressions", erste Eindrücke. Fünf junge queere Menschen aus dem Tahiti von heute unterhalten sich in einer Talkshow: "Als hätten die nie etwas von diesem berühmten Künstler gehört. Plötzlich werden die Werke von Gauguin reingetragen, und die Talkshowgäste sind gar nicht interessiert daran, wer das gemalt hat und wie er das gemalt hat. Sondern sie fragen sich: Wie fühlen sich wohl die Frauen, die er gemalt hat und sehen die eigentlich gut aus? Das hat durchaus Humor und irgendwann fangen wir an, die Fragen dieser Leute auch uns selbst zu stellen, wenn wir Gauguins Bilder anschauen."

Die Auseinandersetzung ist zeitgemäß

Eines der Hauptwerke von Gauguin, die "Tahitianischen Fischerinnen" von 1891, gehört der Alten Nationalgalerie. Die anderen sind hochkarätige Leihgaben aus Kopenhagen, Paris und Dresden. Dazu kommen Grafiken, Holzschnitzereien und Keramiken. All dies zeigt Gauguin, der ein "Atelier in den Tropen" schaffen wollte, in seiner großen Experimentierfreude, aber auch in seiner Zerrissenheit. Die künstlerische Auseinandersetzung mit seinem Werk unter den Aspekten Kolonialismus und Metoo ist zeitgemäß und soll vor allem auch ein junges Publikum für Gauguin interessieren. Die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie beginnt am Samstag und dauert bis 10. Juli.

Sendung: Inforadio, 24.03.2022, 15:55 Uhr