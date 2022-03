Etwa 3,5 Millionen Juden überlebten den Holocaust. Aber was fängt man an mit seinem Leben, wenn der Rest der Familie tot ist? Vom Mut der europäischen Juden zum Neuanfang erzählt die Ausstellung "Unser Mut" in Berlin. Von Maria Ossowski

"Vor der nationalsozialistischen Machtergreifung lebte die Mehrheit der jüdischen Weltbevölkerung in Europa", erläutert Wenzel. "Dann ist sie systematisch vertrieben und ermordet worden. Das, was in der Nachkriegszeit stattfindet, ist ein Nachhall, ein Prozess des Wiederlebenwollens, des Neuorganisierens, der im Schatten der Beispiellosigkeit der Shoah steht."

"Unser Mut", Hirsch Glik hat ihn besungen, und "Unser Mut", so hieß auch eine der ersten Zeitungen in den Camps der Displaced Persons, der Überlebenden. Europa war einst mit zehn Millionen Jüdinnen und Juden der jüdische Kontinent gewesen. Mirjam Wenzel, die Direktorin des Frankfurter Jüdischen Museums, hat diese Ausstellung mitkonzipiert.

Das Allererste, was alle Überlebenden versuchten: Familienangehörige zu finden. Überall in den Camps hingen Listen mit Namen, die Menschen suchten. Ein Foto zeigt die Gänge des Pariser Hotels Lutetia im Juni 1945, Überlebende suchen ihre Verwandten. Das Nächste, was alle brauchten: Ausweise, einen neuen Identitätsbeweis. Auch, um Grenzen zu überwinden.

In Polen zum Beispiel konnten sie nicht mehr zurückkehren in ihre Häuser, ihr Eigentum nicht zurückholen, längst hatten Polen es übernommen und wollten es nicht mehr hergeben, es drohten Pogrome. In der polnischen Stadt Bialstok gründeten die Überlebenden eine neue Gemeinde, ein Jerusalem Polens, sie errichteten Denkmäler, sie gründeten Agrarkooperativen, aber sie spürten schnell die feindliche Umgebung.

1948 wanderten viele nach Israel aus. Ganz andere Gründe hatten Juden aus dem deutschsprachigen Raum, sich in Berlin anzusiedeln. Nach Ost-Berlin gingen jene Überlebende, die eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen wollten. Mirjam Wenzel: "Wir erzählen hier die Geschichte der Entscheidung für ein sozialistisches Gemeinwesen und die Entscheidung, sich am Aufbau zu beteiligen. Am Beispiel einer bekannten Persönlichkeit wie Anna Seghers, die gar nicht in Ost-Berlin wohnte, sondern im Grunewald, sich aber so einbrachte."