Zerbrochenes Porzellan, lächeln Natalia und Maria Petschatnikov bitter. Die beiden sitzen nebeneinander in ihrem Atelier in der Nähe der Jannowitzbrücke. An den Wänden hängen gezeichnete Entwürfe zur geplanten Ausstellung. Die Schwestern wirken erschöpft und bedrückt. Am Vormittag haben sie Spenden für Kinder aus Odessa in eine jüdische Einrichtung gebracht. Am Abend davor waren sie am Berliner Hauptbahnhof, um ankommenden Geflüchteten zu helfen.

Es ist schade, sagt Natalia, dass wir in dieser Situation sind, aber es gibt wichtigere Fragen, gerade jetzt. Und Maria fügt hinzu: "Wir denken aber, es ist jetzt falsch, russische Namen von anderen Namen zu unterscheiden."

Maria und Natalia Petschatnikov stammen aus Sankt Petersburg, aus einer russisch-jüdischen Familie. Allerdings leben sie mehr als die Hälfte ihres Lebens schon im Ausland: "Wir leben seit dreißig Jahren außerhalb von Russland, wir haben nicht in Russland studiert, sondern in den Vereinigten Staaten und anderswo. Wir können natürlich sagen, wir sind überhaupt gar keine Russen. Das wollen wir aber nicht! Wir sind Russen, aber es gibt Russen, die eine andere Meinung haben. Wir denken, es setzt ein falsches Signal."