Gerd Nefzer für Special Effects-Oscar nominiert - Der Mann mit der Trickkiste

So 27.03.22 | 10:19 Uhr

Wenn Schiffe versinken oder Sandstürme peitschen sollen, meldet sich Hollywood bei Gerd Nefzer. Der Potsdamer hat in "Dune" auch Sandwürmer zum Leben erweckt - unter anderem dafür ist er für einen Oscar für Special Effects nominiert. Von Ivo Ziemann

Gerd Nefzer ist ein bescheidener, bodenständiger Typ. In Jeans und Pullover wirkt er wie der nette Mann von nebenan. Seine Firma hat ihren Sitz in einem kleinen unscheinbaren Anbau an einem Studio im Filmpark Babelsberg, und nichts weist auf den ersten Blick darauf hin, dass der Laden bereits einmal mit einem Oscar dekoriert wurde - für Spezialeffekte in dem Film "Blade Runner 2049". Das war 2018. Jetzt stehen die Chancen richtig gut, dass Nefzer mit seinen "Special Effects" den zweiten Oscar gewinnt. Und obwohl er das alles schon kennt, ist er aufgeregt. "Das ist absoluter Wahnsinn. Also es ist irre und schon der Weg dahin und der Weg zum roten Teppich, ist einmalig. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt", beschreibt er seine Gefühle rund um die Verleihung in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Wenn von Special Effects die Rede ist, sind nicht etwa Computereffekte gemeint - Nefzer ist Handwerker. Für das Kino-Epos "Dune" hat er tief in die Trickkiste gegriffen, und das hat seiner Firma einiges abverlangt. Mehrere Monate lang haben die Mitarbeiter an den vielen Spezialeffekten getüftelt.

Männer, die im Sand versinken

Der Film spielt auf einem Wüstenplaneten, und da mussten unter anderem Männern im Sand versinken. Sowas gab es bisher noch nie und es war richtig knifflig. Die Lösung waren Stahlplatten im Wüstensand. "Unter die Platten haben wir starke Vibrationsmotoren gebaut, die man regulieren konnte. Die haben wir dann einen halben Meter tief in der Wüste vergraben. Durch die Vibrationen gehen die Körner auseinander und sind nicht mehr verdichtet und dann versinkt der Mensch langsam im Sand", erklärt Gerd Nefzer. Das war Handwerk, Einfallsreichtum und ein bisschen Glück, dass es am Ende auch wirklich geklappt hat. Das Ergebnis hat er selbst erst auf der Leinwand gesehen: "Wir haben gedacht das sieht ganz okay aus. Ganz hundertprozentig waren wir aber nicht überzeugt davon. Aber wenn ich es jetzt im Film sehe, dann ist es einfach super und viele Menschen sprechen darüber, weil es auch einfach so eine geniale Idee war".

Palmen brennen drehtagelang

In einer anderen Szene sollten 20 Palmen lichterloh brennen - und zwar über mehrere Drehtage hinweg. Unmöglich, so viele echte Palmen niederzubrennen - es musste also ein Weg gefunden werden. Nefzers Lösung: Es wurden 300 Palmblätter aus Stahl angefertigt und mit Hilfe von Gas, das darumgeleitet wurde, scheinbar in Brand gesetzt. Letztlich war es dann eine gigantische Aufgabe: Bei dem Dreh mussten zwei 5.000-Liter-Propangastanks und Alkoholpumpen bedient werden. Um das Feuer am Brennen zu halten, waren 25 Mitarbeiter nötig.

Aber warum muss es überhaupt noch so aufwändig sein, wenn man doch heutzutage alles am Computer machen kann? Es sei immer noch etwas ganz anderes, wenn ein Raumschiff wirklich im Sandsturm verschwinde und wirklich da sei, statt vor einer grüner Wand zu stehen, sagt der 56-Jährige: "Auch für die Schauspieler ist es ein anderes Gefühl, die Szene wirklich an einem echten Ort zu spielen."

Inzwischen hat Nefzer die Kunst der Film-Effekte perfektioniert. Darin stecken fast 30 Jahre Erfahrung, denn so lange gibt es die Firma in Babelsberg schon. Alles fing mit einer angemieteten Garage für ein paar Nebelmaschinen an. Die Firma wuchs und wuchs, immer mehr große Aufträge kamen dazu und inzwischen sind die Nefzers aus Babelsberg nicht mehr weg zu denken, freut sich der ehemalige Agrartechniker, der die Firma gemeinsam mit seinem Schwager Uli leitet. An praktisch allen Babelsberger Produktionen der vergangenen 29 Jahren waren die Nefzers beteiligt. In der Fachpresse werden er und seine Mitarbeiter dafür gefeiert - es wäre also nicjt ganz abwegig, wenn es jetzt den zweiten Oscar gäbe.

Der Film "Dune" ist nicht umsonst für gleich zehn Oscars nominiert und Gerd Nefzer hofft für sein ganzes Team auf diese tolle Auszeichnung. Schließlich haben alle viele Monate darauf hingearbeitet. Und ganz nebenbei ist es auch noch ein unglaubliches Gefühl selbst dabei zu sein. "Man erfährt es dann wirklich an dem Abend, wenn Derjenige den Zettel aus dem Kuvert zieht und sagt "The Oscar goes to...". Das ist dann auch der bewegendste Moment. Wenn dann der Name kommt und man hat gewonnen - das ist einfach Glücksmoment, Gänsehaut, ganz toll"!

