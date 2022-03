Dayanita Singh im Gropius Bau - Eine Fotografin hört ihren Bildern zu

Das Lebenswerk der Fotografin Dayanita Singh geht weit über die reine Fotografie hinaus. Ihr Werk soll man nicht nur mit den Augen, sondern körperlich wahrnehmen. Wie sich das anfühlt, lässt sich jetzt im Gropius Bau in Berlin erleben. Von Silke Hennig

Als Dayanita Singh vor fast 20 Jahren im Hamburger Bahnhof in Berlin ihre erste Einzelausstellung in einem Museum hatte, hingen ihre Fotografien noch einfach an der Wand. Im Katalog beschrieb sie damals, dass sie als älteste von vier Schwestern das am meisten fotografierte Kind der Familie war, auch wenn es ihrer Mutter, einer begeisterten Hobby-Fotografin oft mehr auf den Kontext ankam, den sie ablichtete: "Ich war bloß ein kleiner Fleck auf dem Bild, während der Kronleuchter eine zentrale Stellung einnahm." Ist es ein Zufall, dass der Kontext für die künstlerische Arbeit der 1961 geborenen Tochter kontinuierlich an Bedeutung gewonnen hat? Für Dayanita Singh sind ihre Fotografien "Rohmaterial", das sie in immer wieder andere Zusammenhänge bringen kann. Einzelbilder an der Wand sind daher inzwischen die Ausnahme. Für ihre am Freitag startende Ausstellung ist der Gropius-Bau möbliert mit Tischen, Kabinetten, Paravents aus Teakholz, in denen ihre Fotos wie in großen Setzkästen neben- und übereinander angeordnet sind und jederzeit verändert, ausgetauscht werden können und

Ausstellung Dayanita Singh: Dancing with my Camera

18. März bis 7. August 2022 Alle Infos zur Ausstellung im Gropius Bau [berlinerfestspiele.de]

(K)eine Retrospektive

Geplant war diese Ausstellung als Rückschau auf ihr Lebenswerk. In Vorbereitung darauf ist Dayanita Singh tief in ihr über vier Jahrzehnte gewachsenes Bild-Archiv eingetaucht – und stellte fest, dass ihr vieles, was sie dort fand, gänzlich unbekannt war. So wurde aus der Retrospektive eine Ausstellung mit zahlreichen neuen Arbeiten – oder bereits bekannten Fotos in neuen Zusammenhängen. Wenn sie etwas gelernt habe, dann den Bildern "zuzuhören", sagt die Künstlerin. Es seien die Fotografien selbst, die eine bestimmte Nachbarschaft wünschten – und nach einer gewissen Zeit eine andere.

Mobile Museen

Eingefügt in das Raster eines Schrank-großen Möbels, dessen Seiten sich nach Belieben auf- und zuklappen lassen, präsentiert sie nun zum Beispiel 'Little Ladies', Fotografien von mehr oder weniger herausgeputzten Töchtern der indischen Mittel- und Oberschicht. Darunter findet sich auch Dayanita Singh selbst als kleines Mädchen, fotografiert von ihrer Mutter. All diese Bilder können jederzeit gegen weitere Bilder ausgetauscht werden, die als Reserve ebenfalls in diesem Möbel lagern. Es geht Dayanita Singh darum, dass man Fotografie nicht nur mit den Augen, sondern körperlich wahrnimmt. Man soll die schlicht, aber edel – vielleicht etwas zu edel – wirkenden, raumgreifenden Strukturen, die sie zu 'mobilen Museen' erklärt und in und auf denen sie ihre Fotografien von Räumen und Menschen präsentiert, umrunden, sich bücken oder strecken müssen.

Kritik an musealer Praxis

Die Wandelbarkeit dieser Strukturen, eines "Museum des Zufalls", "Museum des Tanzes" oder "Museum des Weglassens, wie die Fotografin es nennt, ist gleichzeitig eine Kritik und Antwort auf die übliche Art von Museen, Fotografien an der Wand 'festzunageln'. Dayanita Singh will, dass ihre Arbeiten veränderlich bleiben – ganz egal, ob es sich um Fotografien ihrer langjährigen Freundin Mona Ahmed handelt, einer Angehörigen des 'dritten Geschlechts', oder ihre neuen, geometrisch-abstrakten Architektur-Aufnahmen.

Bewahren ohne abzuschließen

Archiv, Museum, Buch – alle drei Begriffe sind zentral für Dayanita Singh. Sie stehen nicht nur für Formen der Bewahrung von Geschichte und Wissen, sondern in der Regel auch für einen Abschluss. Nicht so im Werk dieser Künstlerin, die unter anderem Archive fotografiert hat, in denen Bündel von Dokumenten vom Boden hoch wuchern. Muss Ordnung ordentlich sein? Was ihre Fotografien zeigen und wie sie präsentiert werden, greift im Werk dieser Künstlerin beständig ineinander und stellt damit vieles in Frage – zum Beispiel den Wert von Fotografie. So tauchen in der Ausstellung wiederholt Faltbücher auf, als Ausstellungsobjekte in hochwertig gefertigten kleinen Wandvitrinen. Sie sind aber als normales Buch oder als Leporello-Box ebenso im Buchladen des Gropius-Baus zu erwerben. Ist das eine mehr, das andere weniger Wert? Es sind solche Fragen, die Dayanita Singh mit ihrem vielschichtigen Werk aufwirft, Fragen, die eng mit Fotografie verbunden sind, aber weit darüber hinausweisen.

