rbb|24: Frau Effertz, warum braucht es Initmitätskoordinator:innen am Filmset? Julia Effertz: Wenn Kampfszenen, Stunts oder Tanzszenen inszeniert werden, sichern Expert:innen die Szenen ab und sorgen dafür, dass die Qualität am Ende stimmt. Nur für intime Szenen gab es solche Expert:innen lange nicht. Dabei ist Intimität nichts, was improvisiert werden kann. Intimität muss von den Schauspielenden erarbeitet werden – und da kommen wir als Koordinator:innen ins Spiel. Wir übersetzen eine künstlerische Vision in Körperlichkeit. Dabei läuft die körperliche Arbeit sehr technisch und "entsexualisiert" ab, so dass die Schauspielenden in ihrer Rolle nichts von ihrer privaten Sexualität preisgeben müssen.

... ist Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin. Als solche plant und choreografiert sie intime Filmszenen und studiert diese mit den Schauspielenden ein. Aufmerksam auf den recht jungen Beruf wurde Effertz durch Ita O’Brien, die als Pionierin auf diesem Gebiet gilt. Sie absolvierte daraufhin eine einjährige Ausbildung bei O’Brien in London. Als Intimitätskoordinatorin war die gebürtige Rheinländerin, die mittlerweile in Berlin lebt, bereits an zahlreichen Projekten beteiligt, unter anderem an der ARD-Produktion "Legal Affairs" sowie der HBO-Serie "The Flight Attendant".

Genau! Bei einer Kampfszene kloppen die Schauspielenden auch nicht wirklich aufeinander ein. Ihnen wird nicht vorher gesagt, dass sie sich in Rage bringen sollen, damit die Aggressivität möglichst authentisch wirkt. Die Brutalität ist bloß gespielt, jede Bewegung minutiös geprobt. Genau so läuft es auch beim Entsexualisieren der Sexszenen ab. Jeden Schritt, jede Berührung erarbeiten wir langsam und unter fortlaufender Absicherung des Konsens der Spielenden. Beim Proben tragen sie dabei meist bequeme Sportklamotten, es ist im Grunde wie Tanztraining. Da ist überhaupt nichts sexy dran.

Luca Gua­dagni­no, der Regisseur von "Call Me By Your Name", sieht das wohl anders. Er sagte in einem Interview, dass er keine Intimitätskoordinator:innen am Set haben möchte. Es scheint, als hätten einige Regisseur:innen Angst davor, dass durch zu viel Koordination die Authentizität verloren gehen könnte.

In Bernado Bertollucis “Der letzte Tango in Paris” wurde die Schauspielerin erniedrigt und gedemütigt, damit ihre Tränen echt sind. Das hat in meinen Augen nichts mehr mit Schauspielerei zu tun. Denn der Dialog im Film ist auch nicht echt, das sind auswendig gelernte Zeilen. Und trotzdem müssen die Schauspielenden sie so vortragen, dass sie glaubwürdig wirken.

Wer wie Bertolucci vermeintlich "echte" Szenen dreht, nimmt in Kauf, dass die Spielenden von ihrer Rolle aufgefressen werden. Schauspieler:innen müssen nicht leiden, um eine gute Performance abzuliefern. Ein Bertolucci, der seine Schauspielerin am Set missbrauchen ließ, ist jemand, der Schauspielerei nicht versteht.