Daniel Barenboim hat schon umjubelte Aufführungen großer Verdi-Opern dirigiert. In seinem Konzert mit den Berliner Philharmonikern stellt er nun Werke des Komponisten vor, die zunächst nicht zur Veröffentlichung vorgesehen waren. Kein Zweifel, dass Barenboim, der im November 80 wird, so etwas wie einen "Alterschub" hat. So fahl und spitzäugig wie vor den TV-Kameras beim Wiener Neujahrskonzert sah er aber jetzt, bei Berliner Normalbeleuchtung, nicht aus.

Chefdirigent Daniel Barenboim differenziert ebenfalls. Nicht alle russischen Künstlerinnen sollten in einen Topf geworfen werden, mahnt er. "Ich finde nicht gut, dass man automatisch alle russischen Künstler absagt." Es gebe viele anständige Russen, die nichts mit der Politik zu tun hätten. "Bei Leuten jedoch, die Putin-Enthusiasten sind, und die nicht bereit sind, sich in dieser Situation zu distanzieren, verstehe ich, dass man sie nicht bei uns reinlässt", so Barenboim.

Anna Netrebko wohnt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Wien und New York. Sie besitzt auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie hat in den letzten Tagen sowohl ihre Engagements in New York an der Metropolitan Opera als auch in Hamburg in der Elbphilharmonie und in Berlin verloren. Die 50-jährige Sängerin zahlt für ihre Treue zu Putin einen hohen Preis.