Konzertkritik | Eröffnung der "Arabic Music Days" - Keine Chance mit dem Fuß mitzuwippen

Mi 02.03.22 | 09:09 Uhr | Von Hans Ackermann

dpa/Hadi Mizban Audio: Inforadio | 02.03.2022 | Hans Ackermann | Bild: dpa/Hadi Mizban

Mit einem Konzert des "Trio Abozekrys" ist am Dienstag das fünftägige Festival "Arabic Music Days" eröffnet worden. Das Ensemble kombiniert den Klang arabischer Lauten mit dem Sound des Jazz-Schlagzeugs. Von Hans Ackermann



"Wadi El Wesh Wash" heißt ein Canyon im südlichen Sinai-Gebirge. Bei starken Regenfällen sammelt sich in diesem lang gestreckten Felsental vorübergehend Wasser, das dann in kräftigem Türkis leuchtet. Dieses einmalige Natur-Schauspiel in seiner Heimat, erzählt Mohamed Abozekry am Dienstagabend im Pierre-Boulez-Saal, habe ihn zum Titel "Wesh Wash" inspiriert.

Arabische Lauten

Zur Eröffnung der "Arabic Music Days" gab am Dienstag im Pierre-Boulez-Saal das "Trio Abozekrys" ein Konzert. Mohamed Abozekry spielt dabei die Oud, die arabische Kurzhalslaute, sein Bruder Abdallah ist der Virtuose auf der Saz. Ein Instrument, das man mit seinem langen, dünnen Hals und dem birnenförmigen Korpus auch in der türkischen Musik kennt und dort Baglama nennt. Die beiden Brüder aus Ägypten, die in Frankreich leben, ergänzen sich in ihren virtuosen Improvisationen perfekt. Ihre rasanten Melodielinien enthalten viele Vierteltöne und dieser ungewohnte Aufbau der Tonleitern sorgt in unseren Ohren für die "typisch-orientalische" Ausstrahlung. Mathematisch betrachtet werden dabei aber nur die Griffbretter der Lauten in 17 ungleiche statt in 12 gleiche Teile geteilt.

567 Production Panorama-Publikumspreise - Zuschauer küren kasachischen Film "Baqyt" zum Publikumsliebling Die Panorama-Publikumspreise der diesjährigen Berlinale gehen überwiegend an politische Spielfilme. Den meisten Zuspruch erhielt das kasachische Drama "Baqyt" über häusliche Gewalt. Auch eine Doku über die Musik türkischer Arbeitsmigranten wurde ausgezeichnet.

Komplizierte Rhythmen

Rhythmisch lässt sich kaum fassen, was die beiden Brüder zusammen mit dem ebenso präzise wie zurückhaltend spielenden, in Wien geborenen Schlagzeuger Paul Berne präsentieren. Komplexe Strukturen, bei denen jeder Versuch, mit dem Fuß mitzuwippen, scheitern muss. Vier weitere, ebenfalls hochkarätig besetzte Ensembles werden bei den "Arabic Music Days" in den nächsten Tagen noch zu erleben sein. Am Mittwoch tritt das "Maqamat Trio" auf. Mit traditionellen irakischen Liedern, den Maqam, Melodien, die auf bestimmten festgelegten Skalen beruhen, vergleichbar den indischen Ragas. Zur Begleitung dieser Lieder wird dann auch Anwar Abudragh die Oud spielen, das zentrale Zupfinstrument der arabischen Musik, das am Donnerstag dann ganz besonders im Mittelpunkt steht. Denn dann tritt der irakische Oud-Virtuose Naseer Shamma auf, der auch der Kurator des Festivals ist. An seinem Institut in Kairo, dem "Arab Oud House", hat auch Mohamed Abozekry seit der Kindheit die Oud studiert, bevor er vor einigen Jahren an der Pariser Sorbonne noch ein Studium der Musikwissenschaft aufgenommen hat.

René Marik Konzertkritik | René Marik & the Sugar Horses - Von der Straße auf die Bühne Puppenspieler René Marik gründete in der Pandemie eine Straßenmusikband, um wenigstens unter freiem Himmel spielen zu können. Am Dienstag folgte der erste Bühnenauftriff in der Bar jeder Vernunft - mit Cover Songs. Von Hendrik Schröder.





Momente der Schönheit

"Momente der Schönheit schaffen" - unter diesem Motto hat Naseer Shamma das Programm des fünftägigen Festivals zusammengestellt. Der schönste Moment beim Eröffnungskonzert ergibt sich, wenn Mohamed Abozekry gegen Ende des Konzertes seinen Gesang virtuos auf der Oud begleitet. Ein Höhepunkt des Abends, der im leider nicht ganz gefüllten Pierre-Boulez-Saal für einen gelungenen Auftakt des Festivals sorgt. Ergänzt wird das musikalische Programm durch eine Reihe von digitalen Angeboten, darunter auch eine Online-Ausstellung mit Werken irakischer und tunesischer bildender Künstler. Und den Lyriker Saif al-Rahbi aus dem Oman kann man in einer eigens für den Pierre-Boulez-Saal entstandenen Videoproduktion erleben, mit Gedichten, in denen "Musik, die nach Gras duftet und in der Tiefe hängend, die Gärten von Babylon behütet."

Sendung: Inforadio, 02.03.2022, 6:55 Uhr