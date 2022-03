"Die Menschheit ist momentan eh schon sehr gespalten", sagt Nicole, und ihre Stimme beginnt zu zittern. "Und es ist wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen, was eigentlich fehlt. Nämlich Frieden, Diplomatie, Loyalität und jeden mit seinem Standpunkt und seinen Wünschen und Bedürfnissen zu respektieren, zu akzeptieren und zu tolerieren. Einen gemeinsamen Nenner für alle zu finden und eine friedliche Botschaft in die Welt zu senden."

"Freedom Peace Love" und "Freiheit für alle". Das steht in großen bunten Lettern auf den Pappschildern von Nicole und Katharina. Die beiden jungen Frauen waren schon in der Nacht mit dem Auto aus ihrer fränkischen Heimat aufgebrochen. Denn sie wollen dabei sein, unbedingt, wenn in Berlin die Musikszene des Landes für den Frieden auf die Bühne geht.

Das "Sound of Peace"-Konzert am Brandenburger Tor reichte bis nach Kiew: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit einer Videobotschaft an die Berliner gewandt und an den Aufstand in der DDR am 17. Juni 1953 erinnert.

Markus und Sonja sind aus Hamburg angereist, sie wollen etwas gegen die Hilflosigkeit tun, die Ohnmacht gegenüber dem Krieg. Markus bringt das Gefühl vieler in diesen Tagen auf den Punkt: "Das ist irgendwie eine Möglichkeit für mich, diese Hilflosigkeit auszudrücken. Ich weiß, dass ich damit nicht viel erreichen kann, aber es ist mir ein Bedürfnis, hier mit anderen zusammen zu stehen, die vielleicht ähnlich denken wie ich. Man wird nicht direkt den Krieg beeinflussen können, aber wenn ich hier sehe, dass Leute aus der Ukraine mitbekommen, wieviel Menschen hier stehen, dann sag ich mir: Das ist vielleicht wichtig. Man muss was tun."

Mietze, die Sängerin der Band Mia, fetzt im blauen Glitzermantel über die Bühne und ruft "Ich hasse den Krieg und ich liebe das Leben". Mitten in ihrer Power-Performance wendet sie sich direkt ans Publikum und sagt: "Was haben wir für ein Glück. Glück, hier frei unsere Meinung äußern zu können, ohne Angst zu haben, wenn wir von der Bühne kommen, verhaftet zu werden."

Oben auf der Bühne wird es emotional. Peter Maffay steht dort breitbeinig wie ein Fels in der Brandung und singt "Über sieben Brücken musst Du gehen". Es klingt tröstlich in den Ohren seines Publikums, das andächtig lauscht, während die Sonne Bühne und Brandenburger Tor in goldenes Licht taucht.

Für Nicole und Katharina aus Franken spielt es kaum eine Rolle, wer auftritt – es geht um viel mehr als ein Musik-Festival: "Es steht im Vordergrund, sich laut zu machen gegen die Ungerechtigkeit und laut zu machen für die Grundbedürfnisse der Menschen, was eigentlich zählt. Wichtig ist, dass wir uns sicher und frei fühlen können, und das hat jeder verdient, egal wo er herkommt."

Alle Musiker haben Songs mitgebracht, die einen Bezug zu Krieg und Frieden haben. Fury in the Slaughterhouse spielen ihre alte Hymne "Time to Wonder", The Boss Hoss haben ihren kurzerhand gecoverten Anti-Kriegs-Song "For what it’s worth" mitgebracht. Hartmut Engler singt den Pur-Song "Kein Krieg ist heilig" und Silbermond teilen mit ihrem Song "Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit" sicher den Wunsch von vielen im Publikum.

Jeder Musiker trägt seinen Teil zum Solidaritäts-Event bei – Marius Müller Westernhagen singt zusammen mit einem Chor seine hymnische 1980er Jahre Rockballade "Freiheit", Sarah Connor erzählt, wie sie eine ukrainische Mutter mit zwei Kindern bei sich aufgenommen hat.