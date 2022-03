"Wir müssen diesen eskalierenden Krieg stoppen" - das hat Ljudmila Ulitzkaja am 24. Februar in einem Statement geschrieben, an dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Sie hat es in Russland geschrieben.

In normalen Zeiten stünde die Literatur Ljudmila Ulitzkajas an so einem Abend im Vordergrund. Der neue Erzählband "Alissa kauft ihren Tod" ist vor kurzem erschienen, und die Geschichten, die sie darin über den Alltag der Menschen im heutigen Russland und der untergegangenen Sowjetunion erzählt, stünden im Mittelpunkt.

Aber die Schatten des Krieges sind zu groß, als dass sich über Literatur reden ließe. Und so rutscht die angekündigte Lesung ganz ans Ende des Abends und gerät sehr kurz. Dafür signiert Ljudmila Ulitzkaja geduldig und warm lächelnd Exemplare ihres Erzählbandes, der vor kurzem auf Deutsch erschienen ist in der Übersetzung von Ganna-Maria Braungardt. Mit ihr arbeitet Ulitzkaja schon seit ihrer ersten deutschen Veröffentlichung in den 90er Jahren zusammen. Braungardt sitzt an diesem Abend dicht neben der Schriftstellerin mit den kurzen grauen Haaren und dolmetscht für sie und fürs Publikum.