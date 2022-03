Ausstellung in der Parochialkirche - Mit Leonardo da Vinci auf Augenhöhe

Sa 12.03.22 | 13:24 Uhr | Von Cora Knoblauch

Ob Leonardo Da Vincis "Mona Lisa" oder Sandro Botticellis "Venus" - viele Kunstwerke der italienischen Renaissance sind weltberühmt - aber auch über die ganze Welt verteilt. Nun reicht ein Besuch in der Parochialkirche in Berlin, um sie zu sehen. Von Cora Knoblauch

Der Schock, das Entsetzen und die Ungläubigkeit ist Jesus' Jüngern ins Gesicht geschrieben. Manche tuscheln, anderen hat es komplett die Sprache verschlagen. Es ist der Moment, in dem Jesus während des letzten Abendmahls verkündet: "Einer unter euch wird mich verraten." Leonardo da Vinci hat mit seinem etwa neun mal vier Meter großem Fresco im Mailander Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie eines der ikonischen Werke der europäischen Kunstgeschichte geschaffen. Es ist eines der berühmtesten Wandgemälde überhaupt. Der Zustand des Originals in Mailand ist allerdings, trotz jahrelanger Restaurierung, eher schlecht. Die Besucher können es nur aus Entfernung anschauen in 15 Minuten Zeitslots, Details sind schwer zu erkennen. In Berlin hängt das Meisterwerk nun in Originalgröße als Digitaldruck in der Apsis der Parochialkirche - auf Augenhöhe der Besucher.

Digitaldrucke, dafür ganz nah

Der Event- und Konzertveranstalter Zahlmann bringt die vier großen Renaissance-Künstler in einem Raum zusammen: da Vinci, Michelangelo, Botticelli und Raffael. Produzent Oliver Forster, normalerweise mit Tina Turner und Michael Jackson-Shows am Entertainment-Markt, hat die Parochialkirche mit Kopien der Meisterwerke quasi druckbetankt.

Forster hat die Fresken als Digitalprints von der Decke geholt und präsentiert sie den Besuchern seines Kunstevents auf Armlänge Abstand. Um die vielen Digitaldrucke an ihren Original-Orten zu besuchen, müsste man normalerweise eine kleine Weltreise, mindestens aber eine ausgiebige Europareise unternehmen: Paris, Rom, Florenz, Mailand, Krakau, London und Washington – über viele Kunstsammlungen verteilt sind die Meisterwerke von Leonardo da Vinci und Sandro Botticelli.

"Nach wie vor ist Reisen ja nicht so möglich, wie man möchte, und nicht jeder kann in über 13 Länder reisen, um diese Werke sehen", sagt Forster. Viele Werke seien auch gar nicht öffentlich zugänglich. Dazu käme: "Wenn man beispielsweise nach Rom in die Sixtinische Kapelle geht, dann sind die Fresken sehr weit weg oben an der Decke, man kann Details kaum erkennen, und dann wird man von Hunderten anderer Besucher weitergeschoben. Man kann in die Kunst überhaupt nicht eintauchen." In dieser Ausstellung aber könne man die Meisterwerke ganz nah erleben.

Bühnenbildner als Kurator eines Kunst-Events

Als Kurator der Schau wurde der österreichische Bühnenbildner und Eventplaner Manfred Waba gewonnen. Kunsthistoriker oder Renaissance-Experte sei er zwar nicht, sagt er, aber das müsse man auch gar nicht sein, um sich von den Renaissance-Meistern begeistern zu lassen - und mit ihnen zu begeistern. "Das ist keine Kunstausstellung im herkömmlichen Sinne", sagt Waba, "sondern es geht darum, eine Epoche zu zeigen, die bis heute die Kunst geprägt hat und weiterhin prägen wird. In der Renaissance steht der Mensch im Mittelpunkt, die Schönheit des Menschen, sein Geist. Das spürt man und sieht man wenn man diese Bilder anschaut. Eigentlich gefällt das jedem.“ Dass Waba eher Bühnenbildner als Kunstexperte ist, merkt man auf liebevolle Weise in der Apsis der Parochialkirche, wo da Vincis "Letztes Abendmahl" hängt. Waba hat dafür einen kleinen Bühnenraum geschaffen - mit samtigen Behängen, auf zwei Kirchenbänken kann man Platz nehmen, sich beinahe mit an Tisch setzen zu Jesus Jüngern. Dank eines aufwändigen Digitaldruckverfahrens hat die Kopie eine ähnlich matte, sandige Oberfläche, die Plane reflektiert nicht. Es handele sich um ein Fresco-Imitat auf hohem Niveau, sagt Kurator Manfred Waba: "Diese Bild hier, acht mal sechs Meter in einem Stück zu drucken, in dieser Qualität - das wäre vor zehn, 15 Jahren gar nicht möglich gewesen."

Räumliche Grenzen

Direkt gegenüber von Leonardo da Vincis "Letztem Abendmahl" hängt seine "Mona Lisa" - wie im Louvre ein eher kleinformatiges Bild, fast geht man aus Versehen dran vorbei. Ein Coup der Schau ist sicherlich die Statue des David. Wie im Original über fünf Meter groß, wirkt die Michelangelo-Kopie aus Styropor beinahe noch größer als das Original in Florenz. Die Styropor-Skulptur wurde mit Sprühtechnik so bearbeitet, dass sie - mit etwas Abstand und gutem Willen - tatsächlich als Marmor durchgehen könnte. David steht als Gigant in der Parochialkirche, gegenüber des "Jüngsten Gerichts". Berühmte Skulpturen, Fresken und Ölgemälde aus einer Epoche in einen Raum gequetscht: Was sich als smarte Idee verkauft, stößt in der Parochialkirche an seine räumlichen Grenzen. Leonardo da Vinci und Michelangelo konzipierten ihre Werke in der Regel für einen bestimmten Raum, dachten Lichtverhältnisse und Wandabstände mit. "Das letzte Abendmahl" hatte da Vinci für eben jenen Speisesaal im Dominikanerkloster in Mailand entworfen; der Türsturz, über dem es die Wand schmückt, gehört mit zur Bildkomposition. Diese Räume und Abstände fallen in der Ausstellung natürlich völlig weg, der Besucher wird fast überrumpelt von der Nähe und der Großformatigkeit der Digitaldrucke. Einen Besuch in Mailand oder Florenz will diese Schau aber auch nicht ersetzen, betont Manfred Waba, im Gegenteil: "Es soll Lust machen, wenn man mal nach Rom oder Paris fährt, dass man dann zum Original geht, und man steht dann dem Original ganz anders gegenüber. Weil man das schon alles genau gesehen hat, und dann betrachtet man das Bild ganz anders."

Besuch beim Original ratsam

Die Ausstellung, die als Kunst-Erlebnis angekündigt wird, könnte Besuchern also als eine Art Vor- oder Nachbereitung einer Rom-Reise dienen. Viele Besucher, die in die Schau kommen, seien auch schon einmal in der Sixtinischen Kapelle in Rom oder im Louvre in Paris gewesen und glücklich, Details der Meisterwerke nun in Ruhe und aus nächster Nähe anschauen zu können, sagt Waba.



Und um Raffaels wunderbare, pausbäckige Engelchen zu bestaunen, muss man nicht einmal nach Rom reisen: Für die Sixtinische Madonna reicht ein Wochenend-Trip nach Dresden.

Sendung: Kulturradio, 12.03.2022