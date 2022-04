Die Pandemie, die vergangenen zwei Jahre thematisiert Maurice Ernst öfter an dem Abend. Darüber hinaus halten sich seine Zwischenreden in Grenzen, was auch dazu passt, dass die Band im Vorfeld des Album-Release keine Interviews oder andere Infos herausgegeben hatte. Die Musik solle für sich selbst sprechen, was sie tatsächlich auch tut.

Vor allem dadurch sie live zu erleben, in einem ausverkauften Konzertsaal. Allerdings beginnt das Vergnügen etwas verzögert. Vor vier Tagen haben die vier Österreicher um Sänger Maurice Ernst ihr neues Album "Gelb ist das Feld" herausgebracht. Die neuen Texte, mit denen das Konzert beginnt, sitzen meist nur bei der Band. Und so kommt es wohl auch, dass sich das Publikum etwas bitten lässt, ehe die gepolsterten Sitze nach oben geklappt werden.