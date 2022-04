Vor 30 Jahren wurde die Bar jeder Vernunft gegründet. Das Spiegelzelt-Theater in Wilmersdorf schenkt sich zum Jubiläum eine Reihe von Events mit Künstlern der ersten Stunde. Den Aufschlag machen die Geschwister Pfister. Von Corinne Orlowski

Alles ist wie früher. Nur gehen die Pfisters jetzt auf die 60 zu – und was soll man sagen, die vier scheinen kein Jahr älter geworden zu sein. Allein die Beine von Ursli sind die strammsten um 30 Jahre gealterten Beine Berlins. Ihre Stimmen klingen sensationell. Man merkt ihnen keine Sekunde an, dass sie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr zusammen auf der Bühne gestanden haben. Okay, die meisten Witze haben mittlerweile einen sehr langen Bart, Kalauer über dicke Frauen sind schon gar nicht mehr lustig und Affenlaute will man auch nicht mehr auf der Bühne hören.

Aber die Arrangements der Songs aus den 1940ern bis 1970er Jahren sind der Hit: Doo-Wop, italienischer Schlager, Jazz, Barbershop, die Bahlsen-Werbung. Die Geschwister singen und swingen, blödeln und jodeln. Es ist eine Freude, wie die vier einander auf der Bühne genießen: Lilo alias Lilian Naef – die etwas genervte Diva –, Willi alias Max Gertsch – der poetische Elvis Presley –, Ursli alias Christoph Marti – der glitzernde Dandy – und Toni alias Tobias Bonn – der seriöse Galante.