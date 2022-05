Fünf Jugendliche brechen bei Konzert in Berliner Velodrom zusammen

Bei einem Konzert im Berliner Velodrom sind am Freitagabend fünf Jugendliche in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag dem rbb. Während eines Auftritts des Kreuzberger Rappers Ufo361 waren sie offenbar mit Kreislaufproblemen zusammengebrochen. Zuerst hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Die Berliner Feuerwehr war mit fünf Rettungswagen und einem Notarzt-Fahrzeug vor Ort, sagte der Sprecher dem rbb. Was die Zusammenbrüche der betroffenen Jugendlichen auslöste, ist noch nicht bekannt. Das Velodrom an der Paul-Heyse-Straße in Prenzlauer Berg ist eine der größten Veranstaltungshallen Berlins.