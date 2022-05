Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022

The Enemy of the Rainbow, 1946.

Nach dem Krieg resignierte Grosz: Das 1946 entstandene Aquarell "The Enemy of the Rainbow" gehört zu dem Werkkomplex der "Stickmen" (Stockmänner), der im Spätwerk von Grosz, entstanden nach dem Krieg, eine herausragende Stellung einnimmt. Es herrschte Endzeitstimmung. Die große Hoffnung, dass mit dem Tod von Hitler sich die Weltlage zum Besseren wenden würde, erfüllte sich nicht. Es droht eine noch viel größere Katastrophe: ein Atomkrieg. Die Stockmänner sind gespenstische, seelenlose Wesen in einer Welt ohne Hoffnung, ohne Zukunft", erklärt Ralph Jentsch, Grosz' Nachlassverwalter