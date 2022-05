Denn erst in seiner zweiten Lebenshälfte begann Schliemann mit den Grabungen in Kleinasien und in Griechenland, mit denen er später weltberühmt wurde.

Der Traum, die mythische Stadt Troja, von der Homer berichtet, auszugraben, habe sein Leben von frühester Jugend an bestimmt. Mit dieser Behauptung schmückte Heinrich Schliemann (1822-1890) die Selbstdarstellung seines Wegs in die Archäologie. Doch sie gehört zu den zahlreichen Mythen, mit denen er sein Leben und seine Entdeckungen präsentierte.

Zweiteilige Ausstellung in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum [smb.museum] Vom 13. Mai bis 06. November 2022 Öffnungszeiten: So 10:00 - 18:00 Mo geschlossen Di 10:00 - 18:00 Mi 10:00 - 18:00 Do 10:00 - 18:00 Fr 10:00 - 18:00 Sa 10:00 - 18:00 Tickets: 14,00 Euro (ermäßigt 7,00 Euro)

Die Ausstellung nimmt erstmals den Menschen Schliemann in allen seinen Facetten in den Blick und stellt ihn in den Kontext seiner Zeit. Im ersten Teil, der in der James-Simon-Galerie gezeigt wird, geht es um seinen Aufstieg vom Krämerlehrling im Mecklenburgischen zum erfolgreichen Geschäftsmann in St. Petersburg in Russland. Der zweite Teil im Neuen Museum beleuchtet Schliemanns Ausgrabungen in Kleinasien und Griechenland und deren Deutung im Vergleich mit den mythologischen Orten, die er aufzuspüren suchte.

Zwei Reisetruhen vor einer Kulisse mit wilden Wellen gleich zum Auftakt in der James-Simon-Galerie verweisen auf das unruhige Leben Schliemanns, dessen Stationen sich wie die Kapitel eines Abenteuerromans lesen. Geboren am 6. Januar 1822 in Neubukow in Mecklenburg, beschließt er mit 19 nach Venezuela auszuwandern. Er erleidet Schiffbruch, landet in Amsterdam, wird Kaufmann und lernt nebenher nach einer von ihm entwickelten Methode mehrere Sprachen - die Grundlage für seine spätere Karriere sowohl als Geschäftsmann wie auch als Archäologe.