Der Auftakt der Tour mit insgesamt acht Konzerten sollte eigentlich am Donnerstag in Hannover stattfinden.

Der Sänger Herbert Grönemeyer hat seine bevorstehende Jubiläumstournee "20 Jahre Mensch" wegen Corona abgesagt. Wie sein Management am Mittwoch mitteilte, gibt es Infektionen bei Grönemeyer selbst und in seinem Team.

Neben Konzerten in Hannover, Gelsenkirchen, Leipzig, Hamburg und München waren auch drei Konzerte in der Berliner Waldbühne geplant. Alle drei Konzerte wurden nun jedoch ersatzlos gestrichen.

Gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die nächste Tour des Musikers ist von Mai 2023 an geplant, unter anderem mit zwei Konzerten in Berlin.