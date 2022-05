Aber auch wenn im Genre-Becken des Jazz durchaus noch Leben wimmelte, wurde dies unter der seit Jahrzehnten üblichen Präsentationsform in der Art von Treffen von Traditionsvereinen immer wieder verschleiert. Und wenn sich jüngere Jazz-Freunde über die altbackenen Inhalte der von öffentlicher Hand subventionierten Festivals beschwerten - oder über die immer gleichbleibende Auffassung von Jazz an sich - wo Jazz doch eine der in stetem Wandel begriffene Art zu musizieren ist -, dann fiel die Antwort derer, die das Sagen hatten bei der Vergabe von Geldern und Sendezeit, meist gleichbleibend bieder aus: Sollen sie es doch selbst machen! Das interessiert sowieso niemanden.

Aber 2014 machten sie es dann selbst. Aus dem vor Druck und Überdruss zischenden Kessel der Begeisterung für jazzverwandte Formen taten sich ein paar Musiker:innen und sonstwie Interessierte zusammen und schufen in wenigen Monaten das erste "X Jazz"-Festival (eigene Schreibweise: "XJAZZ!"). Zunächst nur als Spielwiese für vor allem in Berlin lebende und arbeitende Künstler in ungewohnten Konstellationen. Trotzdem kamen mehr als 10.000 Zuschauer zu den 48 Konzerten.

Bei "X JAZZ" stand deshalb der Spaß am Musizieren im Vordergrund - und der am Ausprobieren und an der Nähe des teilnehmenden Publikums. Deshalb - und auch, weil für teure Mieten kein Geld da war - wurde das Programm nicht protzig in Konzertsälen vor bequem sitzenden Connaisseurs abgespult, sondern alles fand in Clubs statt, genau wie an Tanzabenden. Also genau dort, wo Zuschauer den Prozess, die Gemeinschaft und die Freude unmittelbar spüren und die Schweißtropfen von der Stirn des Trommlers die vorderen Zuschauer treffen können, wenn er beim Wirbel über alle Toms den Kopf herumreißt.

Man kann sie hier gar nicht alle aufzählen, die an die 80 Acts, die dann in dieser Woche in im Lido, der Emmauskirche, im Festsaal Kreuzberg, Privatclub, Bi Nuu, Fluxbau, Monarch und weiteren Locations auftreten. Da gibt es experimentelle Klangereignis-Forschung mit der amerikanischen Improvisatorin Angel Bat Dawid und groovigen Popjazz mit der deutschen Band The KBCS, Cosmic-Fusion-RnB-Pop mit dem britischen Multitalent Emma-Jean Thackray und lustigen Sufi-Dubstep mit den Sufi Dub Brothers Ashraf Sharif Khan & Viktor Marek.

Unbeschreibliche Mixturen wie die das High-Energy-Trio Hang 'em High (mit zweisaitiger Bassgitarre an allerhand Elektronik, Kontrabass-Klarinette und einer Höllenmaschine von Dums) wechseln mit der Elektro-Harfenistin Sissi Rada oder asiatischem Psychedelicfunk und Disco-Tropicália von YIN YIN.

Zu den Stars des Festivals zählen neben Theo Croker auch der israelische Trompeter Avishai Cohen, dann das aktuell ziemlich gehypte Londoner Unikum Alabaster DePlume, der zu meist recht simpler Instrumentalmusik naiv-berührende Texte und Dialoge spricht, und schließlich der Amerikaner José James,. Der singt als sehr einfühlsamer Jazzsänger mit einer Stimme wie aus Butter gegossen geradezu alles, was ihm gefällt: von Tribute-Alben an Billie Holiday, John Coltrane oder Bill Withers über Hiphop, Soul und RnB, Rahssaan Roland Kirk und Radiohead, Nina Simone und Flying Lotus bis hin zu gelegentlich Hardrock-Ausflügen. "I celebrate my artistic freedom and I want to invite the world to do the same", sagt José James. Und das könnte auch über dem "X JAZZ"-Festival stehen.