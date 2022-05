Neues Museum in Berlin - Grosz gibt's an der Tankstelle

Sa 14.05.22 | 16:12 Uhr | Von Marie Kaiser

dpa/Jörg Carstensen Audio: rbb Kultur | 13.05.2022 | Marie Kaiser | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Das kleine Grosz Museum eröffnet am Samstag in Berlin-Schöneberg. Interessant ist dabei die Entstehung - und die Überzeugungskraft der Künstler. Und dann ist da noch der ganz spezielle Ausstellungsort. Von Marie Kaiser

Früher wurde hier Benzin getankt und Reifendruck geprüft - jetzt ist die ehemalige Tankstelle vom "Standardtyp der Shell AG von 1956" eine kleine Oase im Berliner Stadtgewimmel. An der Bülowstraße rattern die U-Bahnen vorbei. Aber da, wo einst Zapfsäulen standen, plätschert jetzt ein Teich mit Koi-Karpfen in einem Kieferngarten vor sich hin. Galerist Juerg Judin hatte die Tankstelle gekauft und 15 Jahre darin gewohnt. Jetzt ist Judin aus dem kleinen Flachbau mit großer Glasfront und geschwungenem Dach ausgezogen, um Platz für das kleine Grosz Museum zu machen.

Kleines Museum für großen Karikaturisten

Bild: Röhnert Der Maler und Grafiker George Grosz war einer der schärfsten Kritiker der gesellschaftlichen Zustände in der Weimarer Republik. In seinen Zeichnungen attackierte der Kriegsgegner Wirtschaft, Politik, Militär und Klerus und wies auf soziale Gegensätze und Klassenunterschiede hin.



Bild: Hanna Seibel Das Kleine Grosz Museum ehrt ab dem 14. Mai 2022 sein vielfältiges und beißend kritisches Werk.



Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 Ein älterer Herr als Schlittschuhläufer, 1909.

Geboren wurde Grosz im Juli 1893 als Georg Ehrenfried Groß in Berlin. Sein Vater starb, als Georg sechs Jahre alt war. Mit seiner Mutter bezog er eine kleine Wohnung im Wedding: "Meine verwitwete Mutter zog zurück in jenes Tollhaus aus Elend und Armut, bekannt als Nord-Berlin", wird er sich später erinnern. An der Schule förderte ihn sein Zeichenlehrer.



Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 Nächtlicher Überfall, 1912.

Später besuchte Groß die Dresdner Akademie und lernte dort Otto Dix kennen. 1912 wechselte er an die Unterrichtsanstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums nach Berlin. Der begnadete Zeichner begann, für populäre Witzblätter zu arbeiten, um Geld zu verdienen.



Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 Akrobaten, 1916.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs trat Groß als "Kriegsfreiwilliger" ins Heer ein, um einen Fronteinsatz zu vermeiden. 1915 erkrankte er und wurde als "dienst-unbrauchbar" entlassen. 1917 wurde er wieder eingezogen und nach Aufenthalten in einem Lazarett und einer Nervenheilanstalt erneut als dauernd kriegsunbrauchbar entlassen. Nachdem er ab 1906 in Werksignaturen den Namen Grosz verwendete, legte er 1916 seinen Geburtsnamen endgültig ab und nannte sich seitdem George Grosz .

Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 Passanten, 1926.

Gemeinsam mit John Heartfield, Wieland Herzfelde und Richard Huelsenbeck gründete Grosz kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs Dada in Berlin. 1925 schloss er sich der "Neuen Sachlichkeit" an. Seine politischen Arbeiten sind gespickt mit drastischen und provokativen Darstellungen. Mehrere Prozesse wurden gegen ihn geführt.

Bild: dpa/United Archives Nach der Veröffentlichung seines Bildes mit Christus am Kreuz mit Gasmaske und Soldatenstiefeln, dessen Bildtext "Maul halten und weiterdienen" lautete, wurden er und sein Verleger Wieland Herzfelde 1928 der Gotteslästerung angeklagt. Der Prozess zog sich durch mehrere Instanzen und dauerte drei Jahre.



Bild: dpa/imagno/anonym) 1931 wurden sie freigesprochen. Im Januar 1933 emigrierte George Grosz – mit seiner Frau Eva und den beiden Söhnen – in die Vereinigten Staaten. Nach der Machtübernahme durch die NSDAP stürmten Nationalsozialisten seine Wohnung und sein Atelier und zogen seine Werke als "entartete Kunst" ein.



Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 American Couple, 1932.

1938 erhielt Grosz die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. 1941 zeigte Das Museum of Modern Art in New York eine Grosz-Retrospektive. Nach seiner Emigration setzte Grosz seine Bilder gegen den Nationalsozialismus ein: 1944 malte er Hitler in der Hölle: "Cain or Hitler in Hell": "Hitler als faschistisches Monster, oder als apokalyptisches beast, verzehrt von seinen eigenen Gedanken und Kindern", wie er sagte.

Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 The Enemy of the Rainbow, 1946.

Nach dem Krieg resignierte Grosz: Das 1946 entstandene Aquarell "The Enemy of the Rainbow" gehört zu dem Werkkomplex der "Stickmen" (Stockmänner), der im Spätwerk von Grosz, entstanden nach dem Krieg, eine herausragende Stellung einnimmt. Es herrschte Endzeitstimmung. Die große Hoffnung, dass mit dem Tod von Hitler sich die Weltlage zum Besseren wenden würde, erfüllte sich nicht. Es droht eine noch viel größere Katastrophe: ein Atomkrieg. Die Stockmänner sind gespenstische, seelenlose Wesen in einer Welt ohne Hoffnung, ohne Zukunft", erklärt Ralph Jentsch, Grosz' Nachlassverwalter

Bild: dpa/akg-images 1951 reiste Grosz das erste Mal seit seiner Emigration nach Deutschland. 1958 wurde er zum außerordentlichen Mitglied der Berliner Akademie der Künste gewählt. Auf Drängen seiner Frau Eva kehrte das Paar 1959 nach Berlin zurück. Kurz nach ihrer Rückkehr starb George Grosz mit 65 Jahren am 6. Juli 1959 nach einem Treppensturz. Er wurde auf dem Friedhof Heerstraße beigesetzt. Ein Jahr später starb seine Frau Eva. Das Grab wurde als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet.



Bild: Hanna Seibel Das Kleine Grosz Museum befindet sich in einer umgebauten Tankstelle in der Schöneberger Bülowstraße, unweit des Nollendorfplatzes.

Bild: © Estate of George Grosz, Princeton/VG Bild-Kunst, Bonn 2022 Straße mit Hochbahnbrücke, 1915.

Das Museum zeigt in einer ersten Austellung "Die frühen Jahre" von George Grosz.

"Das hätte ihm auf jeden Fall gefallen"

Es ist ein Ort, der auch den Künstler überzeugt hätte, da ist sich Ralf Kemper, zweiter Vorsitzender des Vereins "George Grosz in Berlin", sicher: "Das hätte ihm auf jeden Fall gefallen. Wir sind auch direkt dort, wo er auch war. Hier um die Ecke ist der Nollendorfplatz. Da war die Piscator-Bühne, damals ein proletarisches Theater. Die Potsdamer Straße war immer ein Galerienviertel, in dem er sich bewegt hat. Vergnügungsstätten gab es noch und nöcher. Der Ort passt also wie die Faust aufs Auge."

In Berlin geboren, in Berlin gestorben

Ralf Kemper ist Anwalt für Baurecht und begeistert sich seit seiner Schulzeit für den Künstler. Heute sammelt er Arbeiten von Grosz. 2015 hat er den Verein George Grosz in Berlin gegründet - zusammen mit Ralph Jentsch, der den Nachlass von Grosz verwaltet. Als weltberühmter Künstler, der in Berlin geboren und gestorben ist und auch als politischer Künstler, der schon 1923 vor Hitler gewarnt hat, kommt George Grosz in den Berliner Museen viel zu kurz, davon ist der Verein überzeugt: "Hier in der Stadt ist er einer unter vielen. Es heißt, er sei nicht bedeutsam genug und ja auch schon tot. Da gibt es sogar eine gewisse Ablehnung, die uns entgegengeschlagen ist. Man macht heute nicht mehr für einen Künstler ein Museum, hieß es da."

Ein dauerhafter Ort für George Grosz

In Berlin sind die Arbeiten von Georg Grosz auf verschiedene Museen verteilt wie die Akademie der Künste, die Berlinische Galerie und die Neue Nationalgalerie. Immer wieder kommen diese Kunstwerke für Grosz-Ausstellungen zusammen wie zuletzt 2018 in einer großen Retrospektive im Bröhan Museum. Der Verein aber wünscht sich einen dauerhaften Ort für George Grosz in Berlin und eröffnet nun an diesem Samstag gleich zwei kleine Ausstellungen im neuen Anbau, der extra fürs Museum an der Tankstelle entstanden ist.

Von Dada bis zur Nachkriegszeit

In der Dauerausstellung kann sich jeder einen Überblick machen über die Kunst von Grosz von Dada bis zur Nachkriegszeit. Die Wechselausstellung "Schreiben Sie doch bitte Grosz statt Gross. Wie aus Georg Ehrenfried Gross der politische Künstler George Grosz wurde" bringt wohl auch eingefleischte Grosz-Fans noch zum Staunen. Zu sehen sind Kinder- und Jugendzeichnungen des Künstlers. Besonders in Erinnerung bleibt ein herausgerissener Zettel, auf dem der kleine Georg mit elf Jahren Frösche beim Schwimmtraining zeichnet. Der böse Schwimmlehrer droht mit der Rute, während den Schwimmschülerfröschen dicke Tränen aus Augen kullern. Da lässt sich der spätere Karikaturist George Grosz schon erahnen.

Ein Angebot an die Stadt

Ein gelungener Auftakt für dieses wirklich sehr kleine Museum, in das gerade einmal 50 Besucherinnen und Besucher passen und das auch keine eigene Sammlung vorweisen kann, sondern mit verschiedenen Leihgaben aus privaten Sammlungen arbeitet, wie Ralf Kemper erklärt. "Es ist in vielerlei Hinsicht das kleine Grosz Museum. Von der Größe. Von der Bedeutung. Sie werden hier nicht bombardiert mit 500 Werken aus allen Schaffensphasen. Auch vom Ansatz. Es ist ja ein temporärer Ansatz, für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort. In der Hoffnung, dass Berlin das so toll findet, dass der Druck wächst und man sagt, da muss ein dauerhafter Ort für gefunden werden. Es ist ein Angebot an die Stadt."

Erst einmal wird es dieses Angebot an die Stadt nur für fünf Jahre geben - finanziert durch Sponsoren und Spenden. Was danach kommt, hängt ganz stark davon ab wie dieses kleine Grosz Museum beim Publikum ankommt.

"Das kleine Grosz Museum" startet fürs Publikum mit der Ausstellung "Schreiben Sie doch bitte Grosz statt Gross. Wie aus Georg Ehrenfried Gross der politische Künstler George Grosz wurde". Die Ausstellung ist bis 30. September zu sehen im kleinen Grosz Museum in der Bülowstraße in Berlin-Schöneberg. Geöffnet ist immer von Donnerstag bis Montag - Zeitfenstertickets können Sie vorab online buchen. Sie kosten 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Sendung: rbb24 Abendschau, 14.05.2022, 19:30 Uhr