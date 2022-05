Das Feuer muss so derart brennen in den Typen

Vier Jahrzehnte lang gibt es die Toten Hosen jetzt. Bevor es zur Jubiläumstour in die großen Hallen und Arenen geht, spielte die Band am Mittwoch im Astra Kulturhaus. Hendrik Schröder war da - und anschließend nass geschwitzt bis auf die Knochen.

Und dann kommen die Hosen auf die Bühne - und es dauert keine drei Songs bis der Laden bebt. Bierbecher fliegen durch die Gegend, schwitzend und tobend wogen die 1.400 Zuschauer:innen hin und her im Berliner Astra. Die ersten lassen sich auf den Händen der anderen Fans durch die Halle tragen, die Menge singt so laut jeden Song mit, dass Campinos Gesang manchmal kaum zu verstehen ist.

Bandmitglieder Campino, Breiti, Kuddel und Andi kennen sich seit der Schule. Jetzt gehen sie auf die 60 zu - und machen das immer noch. Man kann sich das eigentlich kaum vorstellen. Drummer Vom ist ein paar Jahre jünger und kam später dazu, gilt immer noch als der "Neue".



In einem Lied der Toten Hosen heißt es: "Die Jahre ließen Spuren, man kann sie deutlich sehen, wir würden uns das so nie sagen, weil wir Freunde sind". Das trifft es ziemlich gut. Denn ja, man sieht die Jahre, die Exzesse, die endlosen Touren ihren Gesichtern an. Aber das Feuer für diese Musik, diese Band, diese Jahrzehnte alte Freundschaft, muss so derart brennen in den Typen.

Zu keiner Sekunde hat man das Gefühl, dass da Leute Musik machen, die demnächst aufs Rentenalter zusteuern. Campino turnt wie eh und je im Dauerlauf über die Bühne, schmeißt sich in die üblichen Campino Posen, guckt mit zusammengekniffenen Augen ins Publikum, klettert auf die Monitorboxen. Basser Andi kann immer noch den so geschmeidigen Kick in die Luft, während des Spielens und genau auf den Beat. Und Gitarrist Kuddel strahlt eigentlich einfach die ganze Zeit, seine Augen sagen: Endlich wieder spielen, endlich wieder auftreten.

Und die Toten Hosen geben alles, zwei Stunden Feuerwerk: "Hier kommt Alex" spielen sie, "Liebeslied", "Auswärtsspiel", viele alte Songs. Ein paar Nummern vom kommenden Album. Immerhin: Man kann feststellen, dass die Band mittlerweile dort angekommen ist, dass die Leute die alten Songs deutlich härter abfeiern als jüngeres Material.