Neuruppiner A-cappella-Chor - "Das ist das Gemeinschaftserlebnis"

Do 26.05.22 | 11:51 Uhr | Von Björn Haase-Wendt

Der Neuruppiner A-cappella-Chor feierte 2021 sein 50-jähriges Bestehen. Am verlängerten Himmelfahrtswochenende nimmt er nun beim Deutschen Chorfest in Leipzig teil - und bereitet sich intensiv vor. Björn Haase-Wendt hat eine Probe besucht.

Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr: Im Saal des Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) werden Stühle gerückt. Hier, wo die Abiturienten ihre Prüfungen geschrieben haben, bereitet sich jetzt der Neuruppiner A-cappella-Chor auf das Deutsche Chorfest in Leipzig vor. "Da freuen wir uns wirklich drauf. Wir haben schonmal in Bremen an einem Chorfest teilgenommen, das ist ein ganz tolles Erlebnis", sagt Marion Winkler, die seit 15 Jahren im Neuruppiner Chor singt. Die Vorfreude ist im ganzen Raum spürbar, während Chorleiter Nils Jensen zum Einsingen auffordert. "Bobobo Bob", klingt es durch den Saal, doch Jensen unterbricht: "Ihr steht so stocksteif da, dass ich mir so langsam Sorgen mache", sagt er und fordert mehr Bewegung. Die Sängerinnen und Sänger folgen seinen Anweisungen – und kommen langsam in Schwung.

Gut 45 Mitglieder hat der Neuruppiner A-cappella-Chor | Bild: Neuruppiner A-cappella-Chor/Ulrike Gawande

Gemischtes Programm von Renaissance bis modern

Als nächstes stimmt der Chor Philip Stopford's "Do not be afraid" an, und die Stimmenvielfalt der Neuruppiner breitet sich im Schulsaal aus. Ängstlich müssen sie vor dem Chorfest in Leipzig nicht sein. Seit Wochen haben sie intensiv geprobt – jeden Dienstag zwischen zwei und drei Stunden. Hinzu kommen Probewochenenden, denn endlich darf wieder vor großem Publikum gesungen werden. Beim Chorfest treffen sich vier Tage lang 350 Chöre aus ganz Deutschland in Leipzig und geben insgesamt über 500 Konzerte. Auch die Neuruppiner sind mit zwei Konzerten in der Peterskirche und dem Leipziger Stadtbad vertreten, sagt Chorleiter Nils Jensen: "Mit einem schönen gemischten Programm von Renaissance bis modern. Wir hoffen aber auch, dass wir uns in der Fußgängerzone mit einem anderen Chor einfach treffen können und dort gemeinsam singen können."

Traditionsreiche Chorgeschichte

Für den Neuruppiner Chor ist das Chorfest auch der Abschluss des 50-jährigen Jubiläums. 1971 wurde er am Neuruppiner Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium vom Musiklehrer Hans-Peter Schurz zunächst als Lehrerchor gegründet. Stück für Stück entwickelte er den Chor zum Breitenchor weiter und leitete ihn 48 Jahre lang. Vor zwei Jahren übernahm Nils Jensen – oder besser gesagt, der Chor entschied sich für den Berliner, der sich im Bewerbungsverfahren durchgesetzt hatte. Noch heute kann er sich an seine Bewerbungsprobe erinnern: "Da dachte ich einfach: Wow, was für ein schöner runder Klang, da kann man doch bestimmt etwas draus machen."

Nils Jensen leitet seit zwei Jahren den traditionsreichen A-cappella-Chor in Neuruppin. | Bild: rbb/Björn Haase-Wendt

Die Stimmen sind so vielfältig wie der Chor selbst. Gut 45 Sängerinnen und Sänger gehören dem A-cappella-Chor an, der ein Abbild der Neuruppiner Stadtgesellschaft ist. Hier singen Bauunternehmer, Ärzte, Lehrerinnen, Krankenpfleger und Studenten. Das sei auch das Reizvolle, sagt Matthias Bachmann. Der 61-Jährige hatte bereits in der Schule in Neuruppin die Lust am Chorsingen entdeckt. Nach dem Studium auswärts zog es ihn zurück in die Stadt und zu seinem Chor. Nun ist er seit 35 Jahren Sänger. "Schön ist das Generationsübergreifende von 20 Jahren bis über 70", sagt Bachmann. "Das hält einen jung und man fühlt sich gefordert, um sich auch gegen die jungen Leute zu beweisen." Doch ein Wettkampf ist es hier in Neuruppin nicht, eher ein großes Gemeinschaftsgefühl, das beim Singen entsteht. "Wir entspannen hier von der Arbeit, schöpfen neue Kraft – das ist einfach das Gemeinschaftserlebnis", fügt Marion Winkler hinzu.

"Mega, sehr gut"

Fordernd ist aber auch das Repertoire. Schließlich decken die Neuruppiner A-cappella-Werke aus den letzten 500 Jahren ab – von der Alten Musik über Barock, Klassik bis zu modernen Stücken. Einen Eindruck gibt es bei der Probe, bei der alle Töne sitzen. Nur bei der Atmung für das Stück "Libera me" von Bardos muss Chorleiter Nils Jensen noch etwas nachsteuern: "Mega, sehr gut. Aber bei 'Dum veneris judicare saeculum per ignem' nicht mehr atmen oder so tun als würde man nicht mehr atmen." Die Neuruppiner überzeugen mit ihrer Qualität – jüngst haben sie die Carmina Burana auf die Bühne der Neuruppiner Kulturkirche gebracht und erhielten stehende Ovationen. "Wir sind größenwahnsinnig", sagt Chorleiter Nils Jensen zur Auswahl des Stücks und fügt hinzu: "In der Carmina geht es um das Schicksal, das Rad des Lebens, die Niederungen und die Höhepunkte – das passt einfach gut zum Jubiläum."

"Ich habe etwas mit Anspruch gesucht"

Und zu den letzten zwei Jahren: Schließlich kam durch die Corona-Pandemie das Chorleben fast zum Erliegen, auch wenn der Chor sich mit digitalen Proben über Wasser gehalten hat. "Aber das ersetzt den gemeinsamen Gesang nicht, deshalb sind wir froh, dass es jetzt offener ist und hoffentlich so bleibt", sagt Sänger Matthias Bachmann. Trotz Corona-Zwangspause hat der Neuruppiner A-cappella-Chor aber keine Mitglieder verloren, sondern sogar noch neue hinzugewonnen. Mitten in der Corona-Zeit hatte sich zum Beispiel Anna Barbara Dommes aus Fehrbellin beim Chor beworben. "Ich habe etwas mit Anspruch gesucht, und da habe ich gefragt, ob ich dazu kommen könnte und zwei Proben später ging es schon auf die erste Chorreise", blickt Dommes zurück. Vor allem der Anspruch an die Technik und die Literatur der Texte habe sie überzeugt.

Der Anspruch der Neuruppiner hat sich herumgesprochen, das ZDF hat bereits im letzten Jahr mit ihnen gedreht und jüngst begleitete ein ARD-Filmteam die Proben und Auftritte. Chorleiter Nils Jensen freut sich über die Aufmerksamkeit und die neue Lust auf das Singen: "Wir freuen uns, dass die Aufmerksamkeit wieder da ist. Das wird etwas Spannendes und wir hoffen, dass wir unsere Stadt gut darstellen können."

