Trotz allgemein gelockerter Corona-Maßnahmen und sinkender Inzidenzen findet ein Teil des früheren Publikums offenbar noch nicht zurück in Comedy-Veranstaltungen, Varieté, Lesungen, Chanson-Abende und Boulevard-Theater. Selbst das Theatertreffen vermeldete einen zunächst schleppenden Ticketverkauf. Die Besucher kauften ungewöhnlich kurzfristig ihre Tickets, oft waren die Premieren erst am Abend selbst ausverkauft.

Auch Martin Woelffer, Intendant der Komödie am Kurfürstendamm, klagt: "Wir bemerken schmerzlich, dass das Publikum noch nicht so selbstverständlich ins Theater geht, wie vor der Pandemie. Außer unserem Hit 'Mord im Orientexpress' laufen alle anderen Vorstellungen unterdurchschnittlich. Das ist besonders für die Privattheater existentiell bedrohlich. Ich habe immer gesagt, dass Corona-Hilfen bis zum Ende der Krise gezahlt werden müssen. Die Krise ist noch nicht zu Ende."

Das IKTF führt seit 2019 und auch während der Pandemie repräsentative Befragungen durch zur kulturellen Teilhabe der Berliner und Berlinerinnen. Renz stellt fest: "Es kommen vor allem die Stammgäste. Bei denen war keine Entwöhnung feststellbar, sondern eher ein Entzug. Also die sind froh, wieder was anschauen zu können. Gleichzeitig sind die spontanen Besucher, die Gelegenheitsbesucher, die, die sich eben nicht langfristig ein Wochenende blocken, eher seltener gekommen."

Das neue Stück des amerikanischen Drehbuchautors Noah Haidle am Deutschen Theater ist mit einem Star besetzt: Corinna Harfouch spielt in "Birthday Candles" die Hausfrau und Mutter Ernestine, die 90 Geburtstage lang immer denselben Kuchen für ihre Familie backt. Von Barbara Behrendt

Das in der Regel gut subventionierte Sprechtheater und die renommierten, großen Stadttheater sind in Berlin dagegen nicht vom Publikumsschwund betroffen. Über schlecht verkaufte Premieren möchten sich weder die Schaubühne noch das Berliner Ensemble, noch das Deutsche Theater (DT) beschweren. Alle drei Häuser schauen sehr zufrieden auf die nun fast abgespielte Saison zurück.

DT-Intendant Ulrich Khuon kann Beschwerden wie die von Regisseur Christopher Rüping nicht nachvollziehen. Der hatte kürzlich via Twitter moniert, zum ersten Mal in seiner Karriere eine Premiere in Hamburg nicht vorab ausverkauft zu haben. Dem rbb sagte DT-Intendant Ulrich Khuon dazu: "Diese Beleidigte-Leberwurst-Mentalität von Theatermenschen, die plötzlich sagen, "Meine Premiere ist nicht voll", finde ich völlig deplatziert. Wir sind für unser Publikum selbst zuständig. Und da müssen wir eben auch Wege finden, und nicht indem wir sagen, die Leute wollen es alle einfach haben oder so, das stimmt ja überhaupt nicht. Aber wir müssen mit einem wachen Publikum auch selber wach umgehen."

Auch Thomas Ostermeier betont, dass sich sein Haus stark an den inhaltlichen Forderungen des Publikums orientiere: "Wir machen Theater fürs Publikum. Also die Frage nach nachvollziehbaren Charakteren, nachvollziehbarer Handlung, inhaltliche Anliegen, gesellschaftliche und politische Fragen, das ist das, was wir versuchen an der Schaubühne." Offenbar erfolgreich. Sein Haus habe in der Spielzeit 2021/2022 eine durchschnittliche Auslastung von mehr als 90 Prozent, sagt Ostermeier.

Das Berliner Ensemble konnte seine durchschnittliche Auslastung in der aktuellen Spielzeit gegenüber 2018/19 sogar noch erhöhen. Im April 2022 kam das Theater am Schiffbauerdamm auf knapp 88 Prozent Auslastung. Viele der neueren Produktionen wie die "Dreigroschenoper", "Mein Name sei Gantenbein" und "Phaidra" schaffen es auf knapp 100 Prozent. Aber auch kleinere Produktionen wie "It's Britney, Bitch" kommen auf knapp 98 Prozent Auslastung. Eine Entwöhnung des Publikums kann man im BE also nicht feststellen.