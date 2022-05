Fünf Jahre lang war das Theater am Nollendorfplatz geschlossen – jetzt eröffnet es unter seinem altem Namen "Metropol" wieder und will an glanzvolle Zeiten anknüpfen: mit Live-Konzerten und vielen Partys. Von Laurina Schräder

"Promenade Blue", so heißt das aktuelle Album von Nick Waterhouse, mit dem er nach langer Corona-Zwangspause auf Tour gehen kann. Erste Station: das Metropol in Schöneberg.



So muss es geklungen haben zu den Anfangszeiten des Rock'n'Roll und Rhythm and Blues: Die Songs krachen und vibrieren, Waterhouse und seine fünfköpfige Band sind perfekt eingespielt. Immer wieder suchen die Musikerinnen und Musiker Blickkontakt zu Waterhouse, der seine Gitarrensoli so lässig spielt, dass er zwischendurch noch die Brille zurechtrücken kann, wenn sie mal wieder auf die Nasenspitze gerutscht ist.