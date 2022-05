Was, wenn alles mit allem zusammenhängt? Oder zumindest aller Verschwörungs-Unfug mit allem anderen Verschwörungs-Unfug? Das spielt die Hauptfigur in "Operation Mindfuck" durch, einer von zwei Premieren am Samstagabend im Berliner Maxim-Gorki-Theater.

Alice wird sich in diesem Irrsinn verlieren, so viel ist von Anfang an klar: Sie flüstert verstört im Halbdunkel in ihr Handy. Seit drei Tagen halte sie sich versteckt und nehme nun dieses Video auf - auch wenn sie noch nicht wisse, an wen sie es denn überhaupt noch schicken könne.

Alice (Aysima Ergün) ist frisch in ihrem neuen Job in einer Troll-Fabrik, die gezielt Zwist im Internet streut. Von ihrer Chefin Erin (Orit Nahmias) bekommt sie nach ersten Erfolgen den ganz großen Auftrag, diese ultimative Verschwörungstheorie zu erfinden und zu streuen. Der 11. September, Corona, George Soros, die Pyramiden, das Weltwirtschaftsforum, pädophile Reptilien, der Vatikan - alles hängt mit allem zusammen.

Ein Exkurs führt zum Diskordianismus und dessen Mitbegründer Kerry Thornley - einem Autor mit Verbindungen zu John F. Kennedys Mörder Harvey Lee Oswald, der in späten Jahren hoffnungslos der Paranoia anheimfiel. Seine Lebensgeschichte wird hier zu einer rasanten Abfolge von Slapstick-Nummern: Ergün erzählt, die anderen vier Schauspieler:innen springen in wechselnden Kostümen aus den Gräben der Bühnenfläche und bewegen zu den wiedergegebenen Dialogen die Lippen.

Doch gleich im Anschluss an diesen unheilschwangeren Auftakt gehen Regisseurin Yael Ronen und ihr Co-Autor, Ex-Ensemblemitglied Dimitrij Schaad, in die Vollen. Die beiden haben aus dem Verschwörungs-Thema eine funkensprühende politische Boulevard-Komödie gestrickt - und Ronen hat sie wie immer unter Volldampf inszeniert.

Den witzigsten Auftritt des Abends hat Till Wonka, der Thornley spielt, aber vor allem einen Mann, den alle "Kinder-Kind" nennen, weil sein Gesicht auf der Kinder-Schokolade abgebildet ist. Mittlerweile lebt der Naivling seit vielen Jahren abgeschieden als Selbstversorger - und wird als ideale Projektionsfläche und Schachfigur ausgemacht: Erins Ex Maximilian (Taner Sahintürk) will ihn zum Kanzlerkandidaten machen ("Niemand will Politiker, schon gar nicht die Politik!"). Schaurig schön, wie Wonka in immer leicht aggressivem Sächsisch unter Hochdruck verdattert Unsinn stammelt.

Parallel findet auch Alice Interesse an ihm: Sie braucht einen Helden für ihre Mutter aller Verschwörungstheorien - einen, dem man selbst die schlimmsten Aussagen nicht übelnimmt. "Follow the Extraportion Milch", erkennt sie in Anspielung an ein Zitat aus "Alice im Wunderland" und an den Werbe-Slogan für Kinder-Schokolade.

Klingt alles einigermaßen albern, ist es auch - zum Glück. "Operation Mindfuck" ist eine kaum 80 Minuten kurze Hochdruck-Komödie mit so vielen Gags und Ideen, dass man nicht überall die ganz feine Analyse erwarten darf. Die leichten düsteren Untertöne des Stücks wären aber sicher vollends vergessen, wenn es nicht ganz am Schluss, nach all dem gekonnt überdrehten Hin und Her, noch einmal zur Anfangsszene zurückkehren würde. Da steht Alice nun wieder, vollends paranoid und mit angstgeweiteten Augen in ihr Handy flüsternd, sich an eine Gefolgschaft wendend, die es vielleicht längst nicht mehr gibt.