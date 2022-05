Eines, und das ist gar nicht wenig, kann man nach den zweieinhalb Wochen des am Sonntag zu Ende gegangenen Theatertreffens mit Gewissheit sagen: Ja, das Theater lebt noch - live und vor Publikum. Die zwei vorigen Ausgaben des Berliner Festivals waren noch der Pandemie zum Opfer gefallen: 2020 wurden nur von einiger der ausgewählten Inszenierungen Probenmitschnitte in größtenteils naturgemäß schrecklicher Qualität gestreamt . 2021 war man schon besser aufgestellt - Hybrid-Formate zwischen Präsenz- und Stream-Theater waren mittlerweile in vielen Häusern halbwegs erprobt.

Nun also wieder ein Theatertreffen in Präsenz, in - trotz des zunächst vergleichsweise zögerlichen Vorverkaufs - größtenteils ausverkauften Sälen. Doch ganz wurde auch diese Ausgabe nicht von der Pandemie verschont: "Die Jungfrau von Orleans" vom Nationaltheater Mannheim (einer von zwei Klassiker-Überschreibungen der Auswahl, neben Volker Löschs grässlich belehrendem Polit-Kabarett-Klamauk "Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie" ) konnte wegen der Covid-Erkrankung eines Darstellers nur in einer Hybrid-Version gezeigt werden. Und die bot eine ziemlich einmalige Gelegenheit des Direktvergleichs von Stream-Konserve und Live-Theater

Soweit die Gewissheit - und nun die Befürchtung: Die Theater sind zwar zurecht heilfroh, dass sie wieder vor Publikum spielen können. Andere Formate hingegen werden Behelfslösung und Ausnahme bleiben. Was einige Theater während der Lockdowns an Pionierarbeit in hybriden und digitalen Formaten geleistet haben, wird leider wohl schnell in Vergessenheit geraten.

Einen ganz besonderen Stellenwert hat die Musik auch in "All right. Good night" . Da sind auf der Bühne, abgesehen von zwei zumeist stummen Performer:innen, nur Musiker:innen auf der Bühne. Sie spielen einen von Barbara Morgenstern für die Inszenierung komponierten, mal traumschönen, mal fast schmerzhaft ungreifbaren Score.

Aber zurück zum Theater vor Publikum. Was einen Großteil der diesjährigen Zehner-Auswahl verbindet, ist die große Bedeutung von Musik. "Almost a Musical", also nur fast ein Musical, heißt es etwa vergnügt im Untertitel von Yael Rogens "Slippery Slope" . Ronen lässt hier von ihrer sonstigen Arbeitsweise ab, die ihr und dem Maxim-Gorki-Theater schon zwei Einladungen zum Theatertreffen beschert haben: Statt einer semi-autobiographischen Stückentwicklung mit dem Ensemble hat sie zusammen mit Shlomi Shaban, Riah Knight und Itai Reicher ein knalliges, witziges - ja: Musical geschrieben, über Cancel Culture, #MeToo und andere unangenehme Themen.

Die absurden Choreographien auf der Bühne, die betonierten Maske und Kostüme und die Lust am höheren Blödsinn - all das ist sichtbar an den berühmten Volksbühnen-Inszenierungen von Herbert Frisch geschult - und entwickelt doch eine ganz eigene Sinnlichkeit. Regisseurin Claudia Bauer zeigt mit "humanistää!", dass große Theaterkunst nicht thesenschwer sein muss, um gehaltvoll zu sein - und dass sie auch ganz einfach darin bestehen kann, riesengroßen Spaß zu machen. Den hatte offenkundig auch das Berliner Publikum - so begeistert und ausgelassen hört man es nur sehr selten jubeln.

Der wahrscheinlich musikalischste Abend des Theatertreffens kommt vom Volkstheater Wien: "humanistää! " zelebriert die in ihrer sinnlichen Lautmalerei ohnehin schon hochmusikalischen, doppelbödigen Dada-Texte von Ernst Jandl unter Einsatz von Live-Musiker:innen im Orchestergraben. Sie bilden mit den Spieler:innen auf der Bühne ein so starkes Ensemble, dass es fast ein bisschen schade ist, dass einer von ihnen eine besondere Ehrung erfahren hat: Samouil Stoyanov wurde mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet.

In Tashiki Okadas kurzer Groteske "Doughnuts" ist die Musik ebenfalls der unverzichtbare Motor der Inszenierung: Minimalistische repetitive Klänge unterstreichen die Sinnlosigkeit des sehr lustigen, mäandernden Geredes von fünf Teilnehmer:innen einer Konferenz, die in einer Hotel-Lobby auf ein Taxi warten. Auch die Eröffnungsinszenierung, Christopher Rüpings "Das neue Leben" , wäre ohne den Musikeinsatz undenkbar. Noch Tage nach dem Abend hatte ich einen Ohrwurm von Danger Dans "Eine gute Nachricht", mit dem der Abend endet.

Auch in den weniger musikgeleiteten Abenden der Auswahl ist Musik für die ganz großen Höhepunkte verantwortlich: Die Essenz von "Like Lovers Do", einer ungestümen Textfläche über Sex und Gewalt in der Regie von Pinar Karabulut, kommt in einer gesungenen Szene zum Tragen. Die Performer:innen singen da die drastischen Schilderungen auf die Melodie der "Dirty Dancing"-Power-Schnulze "(Ive Had) The Time of My Life".

Und selbst das klassischste Schauspieltheater der Auswahl, "Ein Mann seiner Klasse" vom Schauspiel Hannover, setzt zum Schluss ein musikalisches Ausrufezeichen: Die dicht inszenierte, pointiert gespielte und niemals kitschige Erzählung über Gewalt und Klassismus, endet mit dem aus der Tiefe des Raumes in die Stille gebrüllten Queen-Hit "I Want to Break Free".