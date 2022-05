Unter dem Motto "Ein letztes Mal - One last Time" gibt die mittlerweile 81 Jahre alte Soulpop-Ikone Dionne Warwick zwei Abschiedskonzerte in Deutschland . Das erste fand am Dienstagabend in der gut gefüllten Berliner Verti Music Hall statt. Von Hans Ackermann

"Du siehst fantastisch aus - You look amazing" schreibt Nutzerin Tracy bei Twitter an Dionne Warwick - die sich gelassen für das Kompliment bedankt. Die Sängerin ist mit ihren demnächst 82 Jahren eine der "dienstältesten" Soul-Diven, aber mit gut 600.000 Followern auch die amtierende "Queen of Twitter" - die in den USA auch immer noch gern in Talkshows eingeladen wird.

Derzeit unterwegs auf ihrer Abschiedstournee durch Europa ist sie am Konzerttag schon morgens um 9 Uhr online und schreibt, dass sie sich auf das Berliner Konzert am Abend freut und fügt als kleine Ermahnung hinzu: "Don’t be late - kommt bloss nicht zu spät"!