Siri Ermert: "Ich esse meinen Kopf" ist die wortwörtliche Übersetzung von Kafayı yemek. Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas komisch. Die sprichwörtliche Übersetzung führt da aber sicherlich weiter. Im Türkischen wird Kafayı yemek meist verwendet für "Ich drehe durch, ich drehe am Rad". Man könnte zum Beispiel sagen: "Oh mein Gott, ich drehe durch, der Himmel ist so schön!" Das ist durchaus positiv gemeint und da schließt sich auch der Kreis zu einem Kunstfestival.

Siri Ermert: Eines meiner liebsten Projekte ist zum Beispiel " Ennui " [48-stunden-neukoelln.de] von Funda Zeynep Ayguler. Das ist eine Augmented-Reality-Installation auf einer stillgelegten Tankstelle auf der Sonnenallee. Da sitzen zwei Figuren auf dem Dach und bewegen sich in einem Zustand von Ennui (übersetzt: Langeweile). Das können Betrachter in einer künstlerisch geschaffenen Realität erleben. Das führt einem eindrucksvoll vor Augen, was es heißen kann, in einer Leistungsgesellschaft zu leben. Die stillere Seite des "Verrücktwerdens" sozusagen.

Entsprechend dieses Mottos können die Besucher:innen von "48 Stunden Neukölln" in diesem Jahr also davon ausgehen, dass sie auf 200 total verrückte Kunstwerke treffen?

Im Norden von Neukölln sind in diesem Jahr acht so genannte Signals aufgebaut. Findet damit das Festival noch präsenter im öffentlichen Raum als sonst statt?

Sharmila Sharma: Genau, die Signals sind ein Förderschwerpunkt bei "48 Stunden Neukölln" in diesem Jahr. Eines dieser Signals wird unter dem Titel "I love you" auf dem Richardplatz präsentiert. Sobald die Besucher:innen den Platz betreten, werden sie aus den verschiedensten Ecken in verschiedensten Tonlagen, Emotionen und Sprachen den Ausspruch und Ausdruck der Liebe präsentiert bekommen. Im besten Fall können sie das Gefühl von Liebe dann nachempfinden. Zumindest aber können sie erfahren, auf welche Weise in anderen Sprachen geliebt wird. Das ist schon eines der Highlights in diesem Jahr.

Als Sie die Festivalleitung übernommen haben, haben Sie sich vorgenommen, "48 Stunden Neukölln" diverser zu gestalten. Hat das Festival auch deswegen in diesem Jahr erstmals einen türkischen Titel bekommen?

Sharmila Sharma: Genau, das ist zumindest ein erster Schritt in diese Richtung. Die Resonanz darauf ist enorm positiv - einzelne Ausnahmen gab es natürlich auch. Wir freuen uns, damit jetzt ein Zeichen zu setzen. Es wurde auch Zeit. Es ist das erste türkischsprachige Motto nach 23 Jahren Festival in Neukölln. Einem Bezirk, in dem die türkische Sprache ja nicht gerade selten zu hören ist.