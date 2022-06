Kaum jemand verbringt so viel Zeit mit Kunst, wie das Personal der Museen. Ihre Lieblingwerke sind in Berlin jetzt in der Ausstellung "Jeden Tag im Museum" zu sehen. Gemäldegalerie-Mitarbeiter Gerhard Janssen über sein Lieblingsbild.

rbb|24: Herr Janssen, Ihr Lieblingsbild ist das "Bildnis einer Dame" des spanischen Portraitmalers Diego Velázquez. Es hängt in der Gemäldegalerie, derzeit neben einem Gemälde von Rembrandt. Warum das Bild von Velázquez?

Gerard Janssen: Was mich so fasziniert an dem Bild, ist, dass diese Frau mich immer so anguckt! Immer wenn ich an ihr vorbeigehe, habe ich das Gefühl, dass sie mich anschaut und denkt: 'So, so, Freundchen, da bist du also wieder.' Und sie hat so ein kleines Lächeln. Ich finde es fantastisch, dass Velázquez es geschafft hat, aus Materialien wie Ölfarbe und Leinwand eine Seele zu malen, sie zu zeigen. Für mich lebt dieses Porträt. Das finde ich faszinierend.

War die Begegnung mit dem Bild eine Liebe auf den ersten Blick?

Ja, eigentlich schon. Ich schätze Velázquez ohnehin sehr, habe seine Bilder auch schon im Prado in Madrid angeschaut. Und als ich vor vier Jahren meinen Job hier in der Gemäldegalerie anfing, wusste ich zunächst gar nicht, dass es dieses Porträt hier gibt. Und ich bin so durch die Galerie geschlendert, und auf einmal traf es mich wie ein Blitz: Wow, da hängt ja ein Velázquez! Wir haben zwei Velázquez-Bilder hier. Aber dieses Porträt hat es mir sofort angetan. Und seitdem versuche ich, jedes Mal bei meinen Arbeitseinsätzen hier vorbeizukommen, um das Bild sozusagen zu begrüßen.