Immer am längsten Tag des Jahres und immer umsonst und draußen (und drinnen auch): Alljährlich am 21. Juni findet die Fête de la Musique statt. Nach zwei Jahren größtenteils im Netz kehrt die Veranstaltung in Präsenz zurück.

Zusammenkommen werden die Berliner und Brandenburger nach zwei Corona-bedingten Jahren als Online-Festival auch endlich wieder auf der Fête de la Musique, die am kommenden Dienstag wieder an vielen Orten stattfindet. Das Motto des diesjährigen Festivals ist demnach auch irgendwie folgerichtig: #zusammen.

Abermals musste die Fête de la Musique in Berlin größtenteils als Stream-Festival stattfinden. Doch das war wider Erwarten ziemlich gut. Für manche offenbar so gut, dass sie sich zwischen all der Musik das Ja-Wort gaben. Von Hendrik Schröder

Man habe diesen "Hashtag über die diesjährige Fête de la Musique geschrieben, weil es ja genau das ist, um was es geht", sagte Björn Döring, der das Festival seit 2018 leitet, rbb|24. Er freue sich sehr, dass ebendieses Zusammensein in diesem Jahr weitgehend ohne Einschränkungen wieder möglich sei, so der Kurator. Doch genau das sei natürlich auch eine "riesengroße Verantwortung", so Döring weiter. Denn die Pandemie sei ja keineswegs vorbei.

Er verweist darauf, dass genau da, als sein Team im März mit der Planung des diesjährigen Festivals begonnen habe, der Ukraine-Krieg ausgebrochen sei. "Es ist ja wirklich nichts mehr so, wie es vor dem März 2020 war", fasst Döring zusammen. Für die Macher der Fête de la Musique in Berlin sei daher schnell klar gewesen, dass man auch Künstler aus der Ukraine mit ins Programm nehmen wollte. "Aber nicht, um das nächste Friedenskonzert aufzulegen", betont Döring. Es gehe eher darum, das Gegenteil von dem zu leben, was Putin jeden Tag tue. Man gebe den Menschen, die fliehen mussten, eine Plattform und integriere sie so weit es gehe normal ins Programm. So bringe man Menschen zusammen, statt sie zu entzweien, sagt Döring. In der Pressemitteilung zur Fête de la Musique 2022 heißt es, so könne man zeigen, dass Musik eine starke Waffe für friedliches Zusammensein sei.

Es singen "Chöre im Körnerpark", es gibt "Straßenklänge am Brotgarten" und "Freshe Konzerte im Garten – Bornholm 1 und 2" – das klingt super, doch einzelne Highlights will Döring keine herauspicken. "Es wäre ja sträflich, wenn ich mich auf wenige einzelne Künstler:innen fokussieren würde, denn das Tolle ist ja, dass die Fête de la Musique so vielfältig ist", sagt er.

Das Open-Air-Festival findet jedes Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang – der zugleich der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres ist - in mehr als 540 Städten weltweit statt. In Berlin findet die Fête de la Musique in allen zwölf Bezirken statt. 306 Veranstaltungen sind für die Hauptstadt gelistet.

Im Rahmen der Special-Olympics bespielt die Fête de la Musique in diesem Jahr erstmals das Brandenburger Tor. Und weil der große Umzug des Karnevals der Kulturen wegen Corona ausfallen musste, treten verschiedene Gruppen des Karnevals zur Fête zwischen 16 und 21 Uhr im Park am Gleisdreieck auf. Das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal teil. Hier gibt es unter der 360-Grad-Fulldome-Projektion des Berliner Sternenhimmels Live-Musik - auf dem Dach des Planetariums werden ebenfalls Künstler:innen auftreten.

Auf Bühnen und in vielen Straßen in der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker, Laien und Profis, kostenlos an der Feier und spielen ihre Musik. Eine Ausnahmezulasssung für Straßenmusik macht das möglich. Auch in Brandenburg [fetedelamusique.info] findet das Festival an insgesamt 14 Orten statt. Neu dabei sind in diesem Jahr die Städte Brandenburg an der Havel und die Gemeinde Panketal [panketal.de].

Die Fête de la Musique kommt ursprünglich aus Frankreich wird in Berlin seit 1995 jährlich gefeiert. Allein in Berlin machten sich, so Björn Döring, im Normalfall zwischen 80.000 und 100.000 Menschen auf, um "Local Acts, neue Sachen und neue Kieze und Orte" zu entdecken. "Denn nur zusammen ist man nicht allein", singen auch die Fantastischen Vier und Clueso.