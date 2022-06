Mit dem Song "Stonemilker" beginnen Björk und das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Bjarni Frimann Bjarnason den Abend in der Berliner Waldbühne. So wie viele Lieder der isländischen Sängerin handelt der Text von unterdrückten Gefühlen, von seelischer Dunkelheit, von Menschen, die innerlich zu Stein erstarrt sind - und deshalb dringend der Heilung bedürfen.

Videoleinwände dagegen gehören durchaus zum Standard. Und in den beiden oberen Rängen der riesigen Waldbühne würde man auch gern mal das Gesicht der Sängerin aus der Nähe sehen, ihr Phantasie-Kleid auf der Leinwand bewundern oder die Hände der Musikerinnen und Musiker des Orchesters in Nahaufnahmen sehen.

Björk singt an diesem Abend 16 Songs, in Wirklichkeit Gedichte, die sie mit höchster Kunst musikalisch vorträgt. Wie in der Oper müssten diese Texte eigentlich parallel zum Gesang über der Bühne als Laufschrift angezeigt werden. Doch bei Popkonzerten ist so etwas nicht üblich.

Das fällt aber schwer, denn so perfekt der Sound an diesem Abend auch ist, schon im zweiten der insgesamt drei Ränge der Waldbühne klingt alles viel zu leise. Die akustischen Verhältnisse vorn an der Bühne bis zum ersten Rang mögen in Ordnung sein, aber weiter oben kommt heute einfach zu wenig an. Was schade ist, denn Björks Gesang klingt expressiver denn je, ihre Art, das "R" zu rollen, ist immer wieder ein Erlebnis für sich.

Und wenn eines der besten europäischen Rundfunkorchester spielt, sollten die Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe, die der junge Eisler-Absolvent Bjarni Frímann Bjarnason souverän durch die dunklen Klänge des Artpop führt, auch überall gleich gut zu hören sein.