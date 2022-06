72. Deutscher Filmpreis - Schriftsteller, Mütter und andere Konfliktherde

Fr 24.06.22 | 06:10 Uhr | Von Ula Brunner

Stars, Preise und viel Geld: Am Freitag wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Drei sehr unterschiedliche Filme gelten als größte Favoriten. Doch wie immer lösen die Lolas schon im Vorfeld einige Debatten aus. Von Ula Brunner

Nachdem die Pandemie auch die Lolas aus dem Takt gebracht hat – zuletzt fand die Gala im Oktober statt im Juni statt – kehrt der Deutsche Filmpreis zumindest terminlich in die Normalität zurück. Am Freitag wird am Palais am Funkturm in Berlin wieder der rote Teppich für das Familientreffen der deutschen Filmbranche ausgerollt. Es darf gefeiert werden – wenn auch überschattet von den Ereignissen in der Ukraine. "Die Verleihung findet statt vor Hintergrund des Krieges, und das wird auch thematisiert werden bei der Preisverleihung. Also eine ganz große, unbefangene Party kann es auch in diesem Jahr wieder nicht werden", sagten Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger dem rbb.

"Wir müssen die Leute animieren, sich ins Kino zu begeben"

Seit diesem Jahr teilen sich die Schauspielerin und der Regisseur den Chefposten der Deutschen Filmakademie, zuvor war Ulrich Matthes drei Jahre lang Präsident. Die Filmbranche in Deutschland habe sich von der Pandemie erholt, sagten sie dem rbb. Es werde "wahnsinnig viel produziert, wahnsinnig viel gedreht, auch für die Streaming-Dienste", so Gallenberger. Doch den Kinos selbst gehe es nicht gut, die Zuschauerzahlen blieben weit zurück im internationalen Vergleich. "Das ist die große Herausforderung, dass wir die Leute animieren müssen, sich ins Kino zu begeben." Wenn am Freitagabend die Lolas vergeben werden, wird es also auch darum gehen, dem Kulturort Kino eine Plattform zu bieten.

Drei Spielfilme in den Hauptkategorien nominiert

Größter Favorit in diesem Jahrgang ist die Filmbiografie "Lieber Thomas", in der Andreas Kleinert dem Leben des 2001 verstorbenen Schriftstellers Thomas Brasch nachspürt. Mit gleich zwölf Vorschlägen geht das kluge Schwarzweiß-Porträt eines rebellischen Protagonisten des deutschen Kulturbetriebs ins Rennen. Der Film ist unter anderem als Bester Spielfilm sowie für Regie und Drehbuch nominiert. Hauptdarsteller Albrecht Schuch hat große Chancen in der Kategorie Beste männliche Hauptrolle eine Lola zu erhalten. Bereits 2020 wurde er von der Filmakademie für seine Rolle als Anti-Aggressionstrainer in "Systemsprenger" ausgezeichnet.

Zwei weitere Filme sind in den Hauptkategorien Regie, Drehbuch und Bester Spielfilm aufgestellt. Auf zehn Nominierungen kommt die rbb-Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Durchaus unterhaltsam erzählt Andreas Dresen von der Mutter des früheren Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz, die sich schlagfertig und mit umgebremster Energie für die Freilassung ihres Sohnes einsetzt. Hauptdarstellerin Meltem Kaptan erhielt bereits einen Silbernen Bären bei der diesjährigen Berlinale und ist auch beim Filmpreis für die Beste weibliche Hauptrolle nominiert. Eine starke Konkurrentin ist Saskia Rosendahl, die bereits 2021 beim Filmfest in Locarno für "Niemand ist bei den Kälbern" ausgezeichnet wurde, aber auch Sara Fazilat ("Nico") sowie Ursula Strauss ("Le Prince") sind in der Kategorie gut aufgestellt.

Mit acht Nominierungen geht das deutsch-österreichische Drama "Große Freiheit" des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise ins Rennen um die Lolas. Franz Rogowski, der die Hauptrolle in dem herausragenden Film über die Kriminalisierung von Homosexuellen spielt, könnte dafür ebenfalls eine Lola mitnehmen. Farba Dieng ("Toubab"), der dritte im Ringen um den Darstellerpreis, wird es schwer haben, sich gegen Schuch und Rogowski durchzusetzen.

Kritik im Vorfeld der Preisverleihung

Insgesamt sechs recht unterschiedliche Filme finden sich in der Spitzenkategorie Bester Spielfilm. Dazu gehören noch "Wunderschön" eine Tragikomödie über weibliche Selbstfindung von Karoline Herfurth, "Contra" von Sönke Wortmann sowie die internationale Koproduktion "Spencer" des Chilenen Pablo Larraín mit US-Star Kristen Stewart als Prinzessin Diana. Dass eine Koproduktion wie "Spencer" für den deutschen Filmpreis aufgestellt wurde, führte im Vorfeld zu Kritik. Zwar entspricht die Nominierung durchaus den Regularien. Denn die goldene Lola wird an die Produzent:innen verliehen – und die kommen bei beiden Filmen aus Deutschland. Dennoch: Irritierend bleibt die Platzierung allemal, da "Spencer" nicht als Repräsentant deutschen Filmschaffens wahrgenommen wird. Rund 2.200 Mitglieder der Filmakademie haben über die Preisträger abgestimmt. Den Gewinnerfilmen winken stolze Summen: Mit einem Budget von rund drei Millionen Euro sind die Lolas der höchst dotierte Kulturförderpreis in Deutschland. Alleine eine Nominierung in der Spitzenklasse Bester Spielfilm bringt 250.000 Euro. Der Gewinnerfilm bekommt noch einmal die gleiche Summe on top dazu, erhält also eine halbe Million Euro. Kein Wunder, dass besonders diese Kategorie regelmäßig Debatten auslöst.

Kinderfilm lockt meisten Besucher:innen ins Kino

Im vergangenen Jahr war Maria Schraders Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" als Bester Spielfilm ausgezeichnet worden. Man darf gespannt sein, wer am Freitag eine Lola mit nach Hause nimmt. Zwei Ehrungen stehen allerdings bereits fest. Kameramann Jürgen Jürges, der mit Regiegrößen wie Wim Wenders, R.W. Fassbinder und Volker Schlöndorff arbeitete, wird für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. Im Gespräch mit dem rbb betonten die Akademie-Chefs Florian Gallenberger und Alexandra Maria Lara auch, wie wichtig es sein, gerade das junge Publikum an das Kino heranzuführen. Regisseur Gregor Schnitzler ist das wohl gelungen: Mit 1,5 Millionen Zuschauer:innen ist "Die Schule der magischen Tiere" als erster Kinderfilm "besucherstärkster deutscher Film des Jahres". Das setzt durchaus ein hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft des deutschen Kinos.

Sendung: 24.06.2022, Das Erste, 22:45 Uhr

Alle Nominierungen im Überblick Bester Spielfilm "Contra" von Sönke Wortmann Produzenten: Christoph Müller, Tom Spieß) "Grosse Freiheit" von Sebastian Meise (Produzenten: Benny Drechsel, Sabine Moser, Oliver Neumann) "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert (Produzentin: Michael Souvignier, Till Derenbach) "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen (Produzent:innen: Claudia Steffen, Christoph Friedel)

"Spencer" von Pablo Larraín (Produzent:innen: Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade) "Wunderschön" von Karoline Herfurth (Produzenten: Lothar Hellinger, Christopher Doll)

Bester Dokumentarfilm "The Other Side of the River" von Antonia Kilian (Produzent:innen: Frank Müller, Antonia Kilian, Guevara Namer) "We Are All Detroit - Vom Bleiben und Verschwinden" von Michael Loeken, Ulrike Franke (Produzent:innen: Michael Loeken, Ulrike Franke) "Wem gehört mein Dorf?" von Christoph Eder (Produzenten: Marcel Lenz, Guido Schwab)

Bester Kinderfilm "Der Pfad" von Tobias Wiemann (Produzent: Daniel Ehrenberg) "Die Schule der magischen Tiere" von Gregor Schnitzler (Produzentinnen: Alexandra Kordes, Meike Kordes)

Beste Regie "Grosse Freiheit" (Sebastian Meise) "Lieber Thomas" (Andreas Kleinert) "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Andreas Dresen)

Bestes Drehbuch "Grosse Freiheit" (Sebastian Meise) "Lieber Thomas" (Andreas Kleinert) "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Andreas Dresen)

Beste weibliche Hauptrolle Saskia Rosendahl in "Niemand ist bei den Kälbern" von Sabrina Sarabi

Sara Fazilat in"Nico" von Eline Gehring

Ursula Strauss in "Le Prince" von Lisa Bierwirth

Meltem Kaptan in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen

Beste männliche Hauptrolle Farba Dieng in "Toubab" von Florian Dietrich Albrecht Schuch in "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert Franz Rogowski in "Grosse Freiheit" von Sebastian Meise

Beste weibliche Nebenrolle Jella Haase in in "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert Anja Schneider in in "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert

Sandra Hüller in "Das schwarze Quadrat" von Peter Meister

Beste männliche Nebenrolle Henry Hübchen in "Stasikomödie" von Leander Haußmann Jörg Schüttauf in "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert

Alexander Scheer in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen Godehard Giese in "Niemand ist bei den Kälbern" von Sabrina Sarabi

Beste Kamera/Bildgestaltung Johann Feindt für "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert Crystel Fournier für "Grosse Freiheit" von Sebastian Meise Claire Mathon für "Spencer" von Pablo Larraín

Bester Schnitt Bettina Böhler für "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" von Nicolette Krebitz Joana Scrinzi für "Grosse Freiheit" von Sebastian Meise Gisela Zick für "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert



Beste Tongestaltung Jonathan Schorr, Dominik Leube, Gregor Bonse, John Gürtler für "Niemand ist bei den Kälbern" von Sabrina Sarabi Michael Schlömer, Paul Rischer, Martin Steyer für "Axiom" von Jöns Jönsson Bertin Molz, Thorsten Bolzé, Mario Hubert, Marco Hanelt, Benedikt Uebe für "Fly" von Katja von Garnier Andreas Hildebrandt, Filipp Forberg, Matthias Lempert für "In den Uffizien" von Corinna Belz, Enrique Sánchez Lansch

Beste Filmmusik Johannes Repka, Cenk Erdoğan für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen Ali N. Askin für "Peterchens Mondfahrt" von Ali Samadi Ahadi Annette Focks in "Wunderschön" von Karoline Herfurth

Bestes Szenenbild Lothar Holler für "Stasikomödie" von Alexander Haußmann Myrna Drews für "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert Susanne Hopf für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen

Bestes Kostümbild Tanja Hausner, Andrea Hölzl für "Grosse Freiheit" von Sebastian Meise Janina Brinkmann für "Stasikomödie" von Leander Haußmann Anne-Gret Oehme für "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert Birgitt Kilian für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen

Bestes Maskenbild Heiko Schmidt, Kerstin Gaecklein, Roman Braunhofer für "Grosse Freiheit" von Sebastian Meise Uta Spikermann, Grit Kosse für "Lieber Thomas" von Andreas Kleinert Grit Kosse, Uta Spikermann für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen

Beste Visuelle Effekte Denis Behnke für "Stasikomödie" von Leander Haußmann Dennis Rettkowski, Markus Frank, Tomer Eshed für "Die Schule der magischen Tiere" von Alexandra Kordes, Meike Kordes Thomas Loeder für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Andreas Dresen

Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises Jürgen Jürges

Besucherstärkster Film "Die Schule der magischen Tiere" von Alexandra und Meike Kordes