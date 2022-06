Das Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg bietet seit fast 30 Jahren genaue und bewegende Einblicke in das, was jüdisches Leben heute ausmacht. Ein Schwerpunkt dieses Jahr: Familiengeschichten, die nicht nur von der Schoah handeln. Von Kirsten Dietrich

Der Holocaust ist im Programm dieser Ausgabe des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg (14. bis 19. Juni ) präsent wie selten in den vergangenen Jahren. Vielleicht getrieben vom Wissen, dass jetzt die letzten Jahre sind, in denen die Überlebenden ihre Geschichten erzählen können. Aber Überleben, das wird im diesjährigen Programm besonders klar, hat Folgen weit über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus.

Ida kam in eine liebevolle Familie, musste sich aber später mühsam ihre Identität als Jüdin wieder erkämpfen. Adam dagegen wusste immer, dass er Jude ist, suchte aber vergeblich nach familiärer Wärme. Als die beiden sich nach langer Suche Mitte der 1990er Jahre wiederfanden, war das Erlösung – aber nicht die Heilung aller Wunden. Die Geschwister ringen mit der Vergangenheit – und sie streiten, wie das Geschwister eben tun. Auch wenn er heute bei ihr in den USA lebe, sei Adam eigentlich in Polen geblieben, klagt Ida. Zehn Jahre lang sei seine Schwester für ihn ein Engel gewesen, dann sei sie zu einer Schwester geworden, kontert Adam.

Der Dokumentarfilm "Adam & Ida" erzählt die Geschichte der gleichnamigen Zwillingsgeschwister: Als kleine Kinder wurden sie getrennt. Die Mutter beging Suizid, eine ältere Schwester blieb verschollen. Ida und Adam überlebten den Nationalsozialismus, beide bei polnischen Familien. Ihre Überlebensgeschichte erzählt auch davon, wie vielschichtig so ein Begriff wie "Rettung" ist. Oder wie der Untertitel des Films andeutet: "Almost a Fairytale" – nur fast ein Märchen.

Barrie Kosky zelebriert "My way" auf Jiddisch

"Evolution" vom ungarischen Regiepaar Kornél Mundruczó und Kata Wéber nähert sich dem unterschiedlich erlebten Trauma durch die Generationen mit den Mitteln des Spielfilms. Beim Säubern einer Baracke in Auschwitz-Birkenau finden Soldaten ein Baby: Eva. Eva wird gerettet – aber ihr Trauma gibt sie weiter an ihre Tochter Lena. "Ich will keine Überlebende sein, ich will leben", wirft die Jahrzehnte später ihrer Mutter an den Kopf. Sie habe es sich verdient, es auch mal einfacher zu haben im Leben. Aber die Mutter verweigert sich diesem Wunsch, aus einer Mischung von lebenslanger Erfahrung von Antisemitismus und beginnender Demenz.

Der Film ist angelegt als Triptychon: Drei Teile zeigen drei Generationen, die miteinander ringen und mit sich selbst. Im letzten Teil will Enkel Jonas im Berlin der Gegenwart einfach nur dazugehören. In der Schule wird er als Jude gemobbt, eine überforderte Lehrerin will vor allem das Gesicht der Schule wahren, seine Mutter kann ihm keine wirkliche Hilfe sein. Immerhin, Jonas ist jung und lebt in ruhigeren Zeiten. Deshalb ist vielleicht eine zarte erste Liebe der Anfang zu etwas Neuem.