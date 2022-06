Fünf Brandenburger Kinos erhalten den höchsten Geldpreis, darunter die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow, das Union Filmtheater in Fürstenwalde oder das Obenkino in Cottbus. Insgesamt wurden 490.000 Euro an Kinos in der Mark verteilt.



In Berlin wurden elf Kinos mit der höchsten Summe bedacht - etwa das Bali Kino in Zehlendorf; das Delphi Lux in der Nähe vom Bahnhof Zoo, ein Kino das zur Yorck-Gruppe gehört; das Sputnik oder das Moviemento (beide in Kreuzberg). 980.000 Euro wurden insgesamt an Berliner Kinos verteilt.

Damit bewegt sich die Summe der Preisgelder auf ähnlichem Niveau wie im vergangenen Jahr. Vor der Pandemie wurden insgesatm etwa eine halbe Million Euro pro Jahr vergeben.