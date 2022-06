Ihren allerersten Song hat Olivia Rodrigo vor einigen Jahren geschrieben, für ihre damalige Hauptrolle in der Disney-Serie "High School Musical". Dort hat sie noch als Teenager eine Sängerin gespielt – aus der jetzt auf der Bühne eine echte Musikerin geworden ist.



Souverän mischt Olivia Rodrigo dafür Pop und Indie, Folk und Country - und wo das alles herkommt, zeigt sich, wenn sie bei ihren Auftritten Coverversionen von Alanis Morissette singt oder wie an diesem Abend Avril Lavignes "Complicated" vorträgt.



In die Reihe selbstbewusster Sängerinnen von Morissette bis Lorde - die in wenigen Tagen auch in der Verti Music Hall auftreten wird - kann sich Olivia Rodrigo mit ihren eigenen Songs mühelos einreihen. Und bei den Streamingdiensten zieht sie in der Beliebtheit gerade an Billie Eilish vorbei, Taylor Swift hat auch schon keinen großen Vorsprung mehr.



Beim nächsten Mal wird man für Olivia Rodrigo deshalb wohl die um einiges größere Halle in der Nachbarschaft anmieten müssen, die Mercedes-Benz Arena, in die dann gut 24.000 Fans hineinpassen würden - sechsmal mehr als in der restlos ausverkauften Verti Music Hall. Dort hat Olivia Rodrigo gestern aber in jedem Fall ein äußerst gelungenes Berlin-Debüt gefeiert.