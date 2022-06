Der Schauspieler Peter Reusse ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus der Familie erfuhr.

Reusse machte vor allem in der DDR in Filmen und auf der Bühne Karriere. Wegen der Jugendlichkeit seiner Rollen in den 1960er und 1970er Jahren wurde er auch als "James Dean des Ostens" bezeichnet.

Reusse stammte aus Teltow (Potsdam-Mittelmark). Nach einem Studium an der Babelsberger Filmhochschule spielte er an verschiedenen Theatern der DDR. 1970 wurde er festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Er spielte etwa den Claudio in Shakespeares "Maß für Maß", Lord Grey in "Richard III." oder Glimkin in Gorkis "Falscher Münze".