Hochrangige Vertreter Deutschlands und Nigerias haben die Rückgabe wertvoller Kunstschätze eingeleitet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Grüne) und ihre nigerianischen Amtskollegen unterzeichneten dazu am Freitag eine Absichtserklärung, die eine "bedingungslose Rückgabe" vorsieht. Gleichzeitig vereinbarten beide Seiten, "dass die deutschen öffentlichen Museen und Institutionen die Benin-Bronzen weiterhin als Leihgaben ausstellen" können.

Aus der Sammlung des Ethnologischen Museums wurden am Freitag die ersten beiden Kunstschätze übergeben. Weitere Rückgaben sollen in diesem Jahr folgen. Etwa 1.100 der kunstvollen Stücke aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das als Edo State heute zu Nigeria gehört, sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sagte im rbb24 Inforadio, man werde aber weiter Leihgaben Nigerias in Deutschland sehen können. "Berlin hat den größten Anteil von über 500. Ich kann nur für uns sprechen, aber es wird eine vollständige Eigentumsrückübertragung aller Benin-Bronzen geben", unterstrich Parzinger gegenüber dem rbb. Gleichzeitig werde es aber über langfristige Leihgaben der nigerianischen Seite möglich sein, auch Kunstwerke aus Benin hier zu zeigen. "Diese Kombination ist so wichtig, denn natürlich müssen wir begangenes Unrecht wieder gutmachen", betonte er.