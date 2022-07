Ihre ebenfalls aus Kalifornien stammende Sängerinnen-Kollegin Olivia Rodrigo ist vor wenigen Tagen sogar noch etwas weiter gegangen, hat bei einem Auftritt beim Glastonbury-Festival zusammen mit Lily Allen die fünf Obersten Richter der USA der Reihe nach mit Namen genannt und ihnen dann den Song "F*** You" gewidmet - was beim britischen Kultfestival mit sehr viel Beifall belohnt wurde.

In der ersten Hälfte des Konzerts tobt und tanzt Billie über die Bühne, wechselt dann nach etwa zehn Songs zum akustischen Teil über, mit Finneas an der Gitarre. Bei dieser etwas ruhigeren Gelegenheit - "Please sit down", alle sollen sich mal hinsetzen - erzählt sie, wie sehr sie diese "Sache" mit dem Obersten Gerichtshof in ihrer Heimat nervt. Natürlich bekommt sie für ihr feministisches Statement Extrabeifall und widmet dann ihren Song "Your Power" den Frauen dieser Welt.

In den 1990er Jahren erfanden U2 die B-Stage, eine zweite Bühne in großen Hallen. Billie Eilish nutzt sie an diesem Abend auf ganz und gar atemberaubende Weise: Sie steigt dafür in einen beweglichen Hubkran, wie man ihn in kleinerer Ausführung an Fahrzeugen für Baumpflegearbeiten kennt.

In der Halle bringt der etwa drei Mal so große drehbare Spezialkran die Sängerin hoch über die Köpfe des Publikums. Billie dreht ein paar Runden in dieser Kanzel und singt dann unter anderem "Ocean Eyes", das sie als 14-Jährige zum Spaß auf die Musikerplattform Soundcloud gestellt hat - wo das Lied am nächsten Morgen schon Tausende von Downloads verzeichnen konnte. Sechs Jahre später steht hinter diesem Song die Zahl von gut einer Milliarde Streams.