Sie prägte mit ihren Gebäuden das Stadtbild von Berlin: Die Architektin Ursulina Schüler-Witte. Nun wurde bekannt, dass die Schöpferin vieler überregional bekannter Berliner Gebäude - etwa von ICC und Bierpinsel - bereits im Mai verstarb.

Die Berliner Architektin Ursulina Schüler-Witte ist tot. Sie sei bereits im Mai im Alter von 89 Jahren gestorben, bestätigte die Leiterin der Architektursammlung, Ursula Müller, am Montag unter Berufung auf Behördenangaben.



Gemeinsam mit ihrem Mann, Ralf Schüler (1930-2011), prägte sie mit ihren Bauten das Gesicht der Stadt in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, etwa mit dem Internationalen Congress Centrum (ICC) oder dem Bierpinsel in Steglitz.