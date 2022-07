dora Berlin Montag, 11.07.2022 | 09:48 Uhr

Ich habe diese Band mal sehr geschätzt, die ersten beiden Alben sind Musikgeschichte. Live habe ich sie auch mehrfach gesehen, zum Teil spielten sie dabei unplugged. Damals waren sie großartig. Mittlerweile könnte man mir ein Ticket schenken, ich würde nicht mehr hingehen. Dieser Erbauungsrock geht mir auf die Nerven, noch mehr aber diese Weltverbesserungs-Masche, die in deutlichem Kontrast zu Bombast und Kommerz steht, was mittlerweile der eigentliche Markenkern von Chris Martin und Co. ist. Und wer gemeinsam mit koreanischen Plastik-Poppern Songs aufnimmt, sorry, den kann ich auch musikalisch nicht mehr ernst nehmen.