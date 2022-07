Regierungsvertreter der Linken in den Ländern haben ihre Sorge um sichere Kulturveranstaltungen geäußert. Die Abschaffung der kostenfreien Corona-Bürgertests erhöhe das Gesundheitsrisiko von Menschen mit geringen Einkommen und gefährde die Existenz von Kultureinrichtungen, heißt es in einem gemeinsamen Appell aus den drei Ländern, in denen die Linke mitregiert. Das Schreiben liegt der dpa vor, wie diese am Donnerstag vermeldete.

Unterschrieben wurde der Appell an die Bundesregierung von Kultursenator Klaus Lederer, Sozialsenatorin Katja Kipping (beide Berlin), Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (beide Bremen) sowie Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Thüringen).