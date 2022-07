Der Regisseur Dieter Wedel ist tot. Er starb bereits am 13. Juli in Hamburg, wie das Landgericht München I am Mittwoch mitteilte, wo ein Strafverfahren wegen Vergewaltigung gegen Wedel anhängig war.

Das Gericht hatte eigentlich am Mittwoch bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen Wedel kommt. Gegen den 82-Jährigen hatte es im Zuge der #MeToo-Debatte wiederholt Vorwürfe der sexuellen Übergriffe gegeben.

Wedel zählte zu den erfolgreichsten deutschen Fernsehregisseuren. Vor allem in den 1990er-Jahren machten Mehrteiler wie "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" oder "Der König von St. Pauli" Millionen-Quoten.

Wedel hatte an der FU Berlin Theaterwissenschaften, Publizistik und Geschichte studiert. Er inszenierte unter anderem auch am Hebbeltheater. Ein Dieter-Wedel-Archiv gibt es in der Akademie der Künste Berlin.