Nicht ganz so groß, nicht ganz so voll

Die Ärzte und Die Toten Hosen spielen klimapositiv in Berlin, das Lollapalooza will sogar das erste Festival mit Nachhaltigkeits-Zertifizierung werden. Doch wie kann das klappen bei Zehntausenden Besuchern? Von Helena Daehler

Vor den Bühnen allerdings tummelten sich dann doch die Besucher, auffällig viele weiblich und jung. Nicht so viele wie 2019, als 85.000 das Festival besuchten, aber definitiv nicht so wenige, dass man von einem Flop sprechen könnte. Auch wenn im Vorfeld oft moniert wurde, das Line-Up dieses Jahres sei eher enttäuschend und hätte keine wirklich großen internationalen Stars zu bieten. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Das Programm in diesem Jahr war zwar namhaft, aber doch eher der kleine etwas unbekanntere Bruder letzten Ausgabe vor der Pandemie, nicht Paul Kalkbrenner, sondern Fritz Kalkbrenner, der am Samstag auf der Stadionbühne am DJ-Pult stand.

Weniger internationale Stars - das war dabei aber auch eine ganz bewusste Entscheidung der Festivalmacher. Einerseits als Unterstützung von lokalen Stars, andererseits ließ es sich in diesem Jahr nicht wirklich anders planen, so Jana Posth, die das Lollapalooza mitorganisiert hat. "Das war aufgrund des Datums nicht so einfach, weil wir durch die Länderspielpause im September nach hinten gerutscht sind. Normalerweise sind wir ja Anfang September. Zusätzlich zu der Pandemie der Pandemie-Folgen war das eine Herausforderung, weil die Tourneen schon wieder anlaufen und wir nur noch gerade so in der Festivalsaison sind."