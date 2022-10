Sechs Frauen in Camouflage-Uniform gehen mit langsamen Schritten, die Last ist schwer: Hinter sich her ziehen sie Särge, auf jedem ein nackter toter Mensch, ein dürres Skelett, die Gliedmaßen unnatürlich verrenkt. Später werden sich Mutter Courage und der Regimentskoch die Hände am Feuer mit den brennenden Leichen wärmen. Schon in der ersten Szene trifft Brechts beißender Sarkasmus wie eine Faust in den Magen, wenn Schauspielerin Cigdem Teke als Feldwebel die Kriegsmoral beschwört: "Hier ist zu lang kein Krieg gewesen. Wo soll da Moral herkommen, frag ich? Frieden, das ist nur Schlamperei, erst der Krieg schafft Ordnung."

Trotzdem hängt man den Schauspielerinnen an den Lippen, weil Brechts Worte klingen wie der Kommentar zur kriegserschütterten Gegenwart, in der es wieder Helden braucht: "Wenn ein Feldhauptmann oder König recht dumm ist und er führt seine Leut’ in die Scheißgass, dann müssen sie lauter Herkulesse sein. Und, wenn er ein Schlamper ist und kümmert sich um nix, dann müssen sie klug wie die Schlangen sein, sonst sind sie hin. In einem guten Land braucht’s keine Tugenden, alle können ganz gewöhnlich sein, mittelgescheit und meinetwegen Feiglinge."



Oliver Frljic war noch nie ein Regisseur der Zwischentöne – bei ihm gibt es nur Schwarz, Weiß und die grellsten Farben. Das Laute und Grelle passt diesmal zu Brechts Lehrstück, das auch nicht eben subtil daher kommt. Das Bedrückendste der Inszenierung sind allerdings ihre Bilder. Leichen überall. Sie hängen als Puppen von der Decke, sie stapeln sich in Plastiksäcken auf dem Boden, sie werden wie Mehlsäcke von hier nach da geworfen. Einmal hält Maryam Abu Khaled eine tote Frau aus Stoff im Arm, die ihre eigenen Gesichtszüge trägt. Nicht nur der russische Angriffskrieg klingt durch diesen Abend.



Braucht unsere Gegenwart also wieder das Antikriegsstück mit klaren Parolen? Wie schrecklich virulent das alles ist, zeigt jedenfalls nicht nur Cem Özdemirs und Klaus Lederers Besuch dieser Premiere, sondern vor allem der Ruf, den die Schauspielerinnen in Solidarität mit den Frauen in Iran beim Schlussapplaus wieder und wieder skandieren: "Jin! Jiyan! Azadi!" – "Frau! Leben! Freiheit!"

