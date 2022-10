Mit "Götterdämmerung" ist am Sonntag an der Berliner Staatsoper der Opernzyklus "Ring des Nibelungen" abgeschlossen worden. Eine schwache Inszenierung von Dmitri Tcherniakov reißen Ensemble und Dirigent wieder raus. Von Andreas Göbel

Mit der "Götterdämmerung" ist am Sonntag der neue "Ring" an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin zu Ende gegangen: mit einem Triumph für das Sängerensemble und den Dirigenten Christian Thielemann, der für den erkrankten Daniel Barenboim eingesprungen ist - und mit Buh-Rufen für die Regie von Dmitri Tcherniakov.



Die großen Inszenierungen von Richard Wagners vierteiligem Opernzyklus "Ring des Nibelungen" hatten immer das Politische dieser Tetralogie mitgedacht - sei es der "Jahrhundert-Ring" von Patrice Chereau in Bayreuth oder auch die Deutungen von Götz Friedrich und Harry Kupfer in Berlin. Der russische Regisseur Dmitri Tcherniakov siedelt seine Inszenierung an der Staatsober in einem Forschungslabor an - und hätte so viel über Politisches und Menschliches erzählen können: Da wird untersucht, manipuliert und intrigiert.

Doch so weit in die Tiefe will der Regisseur offensichtlich nicht gehen. Er überwältigt mit einem gigantischen Bühnenbild, mehr als einem Dutzend verschiebbarer Kästen auf mehreren Stockwerken, von Laboratorium über Konferenzraum bis zum Behandlungszimmer. Gut ausgeschildert für Schlaftherapie oder Stresstest. Das beeindruckt eine Zeitlang, kann aber die inhaltliche Leere nicht füllen.