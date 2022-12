Kritik | Christian Ehring bei den Wühlmäusen - Kabarett der Extra-3-Klasse

Als Moderator der ARD-Satireshow "Extra 3" ist Christian Ehring zu einem der bekanntesten Kabarettisten des Landes geworden. Am Sonntag war er mit seinem Soloprogramm "Antikörper" im Berliner Kabarett "Die Wühlmäuse" zu sehen. Von Hans Ackermann

"Ich habe mir das Ende von Corona ganz anders vorgestellt", schmunzelt Christian Ehring zur Begrüßung und fügt hinzu: "Aber ich bleibe dabei, es ist das Ende - oder?" Der Kabarettist, den viele auch von der Satireshow "Extra 3 kennen, ist sich fast sicher, dass die Pandemie vorbei ist. Oder doch nicht? Das Publikum im Saal des Theaters "Die Wühlmäuse" weiß es auch nicht so ganz genau. Niemand weiß heutzutage irgendetwas ganz genau - so in etwa lautet die Botschaft der ersten Minuten von Ehrings Auftritt. In jedem Fall eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und zu schauen, was Viren und Impfstoffe mit uns gemacht haben, welche "Antikörper" da eigentlich entstanden sind.

Neue "Antikörper"

Antikörper ist eigentlich ein Begriff aus der Medizin - der als Titel für ein kabarettistisches Soloprogamm aber großen Spielraum ermöglicht - auch jenseits der medizinischen Katastrophen. "Wir haben es jetzt mit anderen Problemen zu tun. Wir haben es seit diesem Jahr mit einem Wladimir Putin zu tun, der vollkommen frei dreht", sagt Ehring. "Putin hat seine eigene Definition von Völkerrecht: um sein Reich zu vergrößern, sind ihm alle Völker recht." Putin ist ein realer Übeltäter, der an diesem Abend im Programm immer wieder auftaucht. Dazu eine ausgedachte Figur, "Justus", ein ehemaliger "bester Freund", mit dem sich Ehring während der Pandemie überworfen hat. "Es waren nicht nur Spinner, die sich nicht impfen lassen wollten", versichert der Kabarettist dem Publikum. "Nein, es waren auch Menschen, die ich bisher immer für sehr vernünftig gehalten habe. Menschen wie zum Beispiel mein bester und langjährigster Freund Justus - Justus, der Selbstgerechte."

Versöhnung platzt beim Abendessen

Aus dem selbstgerechten Coronaleugner wird - so erfährt man in der abendfüllenden Kabarettstory - ein schließlich vollends querliegender Putin-Versteher. Der ihm beim geplanten Versöhnungsessen vegane Speisen auftischt - was nichts Schlimmes wäre - aber die Rezepte stammen von Attila Hildmann. Damit ist das Maß endgültig voll, die Freundschaft endet, fällt unwiderbringlich der Pandemie zum Opfer. Neben wohldurchdachten Texten über Corona, Krieg und Klimawandel hat Christian Ehring auch den Zeitgeist im Blick. Mit köstlichem Humor beschreibt er den Einfluß der Influencer, die mit Wörtern wie "cringe" und "awkward" unsere Jugendsprache zum unverständlichen Sprachgemisch werden lassen - natürlich nur für "boomer", die angesichts der vielen neudeutschen Begriffe schließlich rettungslos "lost" sind.

Tagesaktuell in Berlin unterwegs

Mit einer aktuellen Tageszeitung in der Hand lässt Christian Ehring den Korruptionsfall in Brüssel einfließen, danach schaut er mit dem Berliner Publikum gutgelaunt in die politische Zukunft der Hauptstadt. Und spöttelt "In Berlin heißt die Sonntagsfrage nicht, was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre. Hier heißt die Frage, was hätten Sie am Sonntag gewählt, wenn Sie ins Wahllokal reingekommen wären?" Den Spott des Kabarettisten können die Berlinerinnen und Berlin aber gut aushalten. Denn Ehring ist zwar scharfzügig, bleibt dabei aber immer sympathisch und liebenswert. Und Klavierspielen kann er auch noch, gibt an diesem Abend am schwarzen Konzertflügel hinreißende Lieder zum besten.

Am Barsch vorbei

Besonders viel Applaus bekommt der gebürtige Duisburger - der sich vor einigen Jahren schon mit dem türkischen Präsidenten Erdogan angelegt hat - wenn er dem russischen Despoten spöttische Grüße nach Moskau schickt. "Angelt Putin einen Barsch", singt Ehring, "sagt selbst der Barsch, du bist ein … äh Supertyp. Heilige Jungfrau, wir danken Dir, für Wladimir…" Christian Ehring bekommt am Ende Riesenbeifall für sein musikalisches Kabarett der Extra-3-Klasse - mit dem er sich am Montagabend gleich noch einmal in Berlin zeigen wird. Im Schlosspark Theater, wo der Kabarettist dann zusammen mit Musikern des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlinauftritt, mit "DSOblech", fünf Posaunen und eine Tuba, dazu der kabarettistische Tausendsassa, alles unter der sprechenden Überschrift "Die Kunst der Unfuge".

