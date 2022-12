"Avatar 2" ist da - der Nachfolger des Films, von dem vor 13 Jahren eine 3D-Revolution im Kino erwartet worden war. So kam es zwar nicht: Bis heute gibt es nur wenige Filme in 3D. Aber wenn diese gut gemacht sind, ziehen sie Zuschauer an. Von Anna Bordel

Auf drachenartigen Reittieren fliegen und tauchen die Hauptfiguren spektakulär schnell aus der Weite des Ozeans auf den Zuschauer zu. In einer anderen Szene im Trailer zur "Avatar"-Fortsetzung "The Way of Water" gleiten sie durch einen pulsierenden Quallenschwam unter Wasser. Ohne 3D-Brille, das wird schnell klar, fehlt etwas - dann kommen die Reittiere nicht so rasant so nah, ist der Ozean nicht so weit, sind die Quallen nicht so zauberhaft. "Der Effekt lebt davon, dass er auch wirkt", sagt Toni Wadewitz, Programmdirektor von Cineplex Berlin. "Die 'Avatar'-Filme bieten sich für 3D-Optik einfach an, um diese Welt in den Filmen greifbarer zu machen", sagt er.

Das zeigt sich auch an den Zahlen: Ab 2009 geht laut Filmförderanstalt der Verkauf von Tickets für 3D-Filmvorstellungen etwas in die Höhe. 2017 erreicht er mit 13,5 Millionen verkauften Tickets im ersten Halbjahr seinen Höhepunkt. Danach ging der Verkauf den Statistiken zufolge leicht zurück. Im ersten Halbjahr 2022 kauften laut FFA nur zwei Millionen Menschen Tickets für 3D-Fime, während es 2019 im letzten Jahr vor der Pandemie noch 8,7 Millionen waren. Nachhaltig erholt habe sich der Kinoalltag 2022 von der Pandemie allerdings noch nicht, sagt Steinbrenner von der Filmförderungsanstalt. Daher sei eher 2019, das letzte Jahr vor der Pandemie, aussagekräftig.

Seit Donnerstag läuft "Avatar: The Way of Water" , der zweite Teil des erfolgreichsten Films aller Zeiten, in den deutschen Kinos. Als der erste Teil 2009 in die Kinos kam, war nicht nur Regisseur James Cameron überzeugt, dass 3D die Zukunft des Films sein würde: Kinos auf der ganzen Welt rüsteten entsprechend um. Viele können mittlerweile 3D-Filme zeigen. Doch 13 Jahren danach zeigt sich: Die große Umwälzung im Film-Business ist ausgeblieben. Nicht die allermeisten, sondern die allerwenigsten Filme werden in 3D gezeigt, es werden sogar immer weniger. "Ich weiß nicht, ob 3D überhaupt mal echter Mainstream war", sagt Jens Steinbrenner, Sprecher der Filmförderungsanstalt (FFA).

Arthouse-Filme in 3D hat es wenige gegeben in den letzten Jahren – "Pina" und "Alice im Wunderland" eigentlich nur, sagt Katja Schubert, Sprecherin der Yorck-Kinos. Dennoch haben auch die Yorck-Kinos zwei Säle, in denen sie 3D-Filme zeigen könnten. Einen Film wie "Avatar 2" würden sie sich allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht in die Kinos holen, erklärt sie. "Wir möchten den Platz frei halten für Filme, die uns eher brauchen", so Schubert, "wie momentan 'She said' und 'Aftersun'“.

Einiges spricht dafür, dass es derzeit weniger 3D-Filme im Mainstream gibt als noch vor einigen Jahren. Cineplex Berlin hat 2022 nach eigenen Angaben nur noch 13 Filme im Programm, die in 3D gezeigt werden können, 2019 waren es noch 29.



Diesen Trend bestätigt auch Steinbrenner von der Filmförderungsanstalt. Die Erklärungsansätze sind allerdings unterschiedlich. Steinbrenner sieht darin Nachwirkungen der Pandemie. Viele Filmverleiher hätten ihre Filme im vergangenen Jahr noch zurückgehalten. "Es ist kein Zufall, dass 'Avatar 2' jetzt erscheint: Alle Kinos spielen wieder, die Menschen haben langsam ihre Angst verloren, die WM ist fast zu Ende", erklärt Steinbrenner. Er denke aber, dass in den kommenden Jahren wieder mehr Filme in 3D geben werde.