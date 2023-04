Schwarzes Kupfer - dieses edle Material ist so geheimnisvoll, dass sich Legenden darum ranken. Corinthium Aes ist die lateinische Bezeichnung - korinthisches Erz der historische, wenn auch nicht ganz passende Name. Dieses Material wurde weder in Korinth erfunden, noch hat es etwas mit Erz zu tun. Olivia Zorn, die stellvertretende Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin, zitiert Legenden, nach denen es bei der Zerstörung der Stadt Corinth im Jahr 146 vor Christus entstanden sein soll. Demnach wären dabei die Materialien Kupfer, Zinn, Silber und Gold zusammengeschmolzen, und das hätte Corinthium Aes ergeben: "Aber Quellen nennen auch ältere Belege von Corinthium Aes. Aber: Es wurde eben in Korinth von den dortigen sehr weit fortgeschrittenen Handwerkern hergestellt."