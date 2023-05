Positionspapier veröffentlicht - Gewerkschaft Unisono warnt vor Einsparungen bei Rundfunkorchestern

Auf der Suche nach Einsparpotentialen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird oft auf dessen Orchester verwiesen. Zu unrecht, betont die Gewerkschaft Unisono. Denn die Kosten für sie seien gering – und ihr gesellschaftlicher Wert werde unterschätzt. Von Maria Ossowski

Die Musik- und Orchestergewerkschaft Unisono sorgt sich um die Zukunft der Rundfunkorchester und -Chöre. Die Gewerkschaft vertritt die Interessen der Musiker in kommunalen, Staats- und Landesorchestern, Rundfunkorchestern, -Bigbands und für Rundfunkchorsänger, freiberufliche Musiker sowie Lehrbeauftragte und Studierende an Musikhochschulen.



Die sieben ARD-Anstalten mit eigenen Klangkörpern tragen zehn professionelle Orchester, fünf professionelle Chöre und vier Bigbands. Unisono hat gemeinsam mit den Vertretern aller Klangkörper ein Positionspapier, in dem es um die medienpolitische Debatte und um die Notwendigkeit der Orchester und Chöre geht, veröffentlicht.



Unisono: Klangkörper verbrauchen 2,2 Prozent des Rundfunkbeitrags

Unisono-Geschäftsführer Gerald Mertens betont die Relevanz der Ensembles des Rundfunks: Gerade das Thema Musikvermittlung sei in den vergangenen Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die Klangkörper mit eigenen Personen, die sich darum kümmern, ausgebaut worden. Außerdem wirkten die Rundfunk-Klangkörper auch dort, wo es keine kommunalen Orchester gebe. "Gerade im ländlichen Raum sowohl über die Übertragung durch das Programm als auch durch Auftritte von Kammermusik-Ensembles in Schulen."



Die 2.000 fest angestellten und tariflich abgesicherten Mitglieder der Klangkörper leisteten eine Arbeit auf höchstem Niveau, so Mertens. "Und vom monatlichen Rundfunkbeitrag fallen 41 Cent auf die Klangkörper. Das entspricht einem Anteil von etwa 2,2 Prozent der gesamten Rundfunkgebühr. Die Klangkörper taugen aus unserer Sicht deswegen nicht als mögliches Bauernopfer weiterer finanzieller Einschnitte."

Mertens: Ein einziges ARD-Orchester wird nicht funktionieren

Mertens betonte zugleich, er wisse nichts von Plänen möglicher Fusionen von Rundfunkorchestern. Er wolle aber die Argumente von Unisono in die Öffentlichkeit tragen, bevor die Intendantinnen und Intendanten im Juni 2023 eine Zukunftsoption für die Orchester vorlegten, so Mertens zu den Hintergründen des Positionspapiers. Unisono wolle die Entscheider in der Medienpolitik, Parlamentarier, Staatskanzleien und Parteien für das Thema sensibilisieren.



Gerade die regionale Aufstellung der Rundfunk-Anstalten sei ein Alleinstellungsmerkmal für die Wirkung und für die Kulturproduktion des ÖRR im Kultur- und Musikbereich.



